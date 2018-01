Trente acteurs territoriaux de la région de Saint-Louis, notamment des maires, des assistants communautaires, des secrétaires généraux de conseildépartemental et autres agents des services régionaux de l'administration déconcentrée, ont reçu des certificats de compétence en « Développement économique local et en développement territorial » hier.

Cette cérémonie officielle de remise de diplômes a été organisée par le Pr Sambou Ndiaye de l'Ugb, à l'issue d'une formation qui a encore permis à l'Ugb de mettre cette institution universitaire de Sanar au service de la communauté. Ainsi, comme l'a rappelé le Pr Alioune Badara Sall, représentant le recteur Baydallaye Kâne, grâce à une étroite collaboration entre l'Ard, l'Apdn (coopération marocaine), l'Aacid (coopération andalouse), l'Ugb et l'Alliance de Recherche-Action Université-Territoires (Arut), cette formation a permis à l'Ufr des Lettres et sciences humaines de l'Ugb de dépasser la barrière du baccalauréat (en ne négligeant pas ce diplôme) en vue de faire bénéficier à ces 30 acteurs territoriaux une session de formation sanctionnée par un diplôme.

Partenariats stratégiques

Plus explicite, le directeur de l'Ufr Lsh, Boubacar Camara, a précisé que cette session de formation résulte d'un partenariat stratégique entre l'Ufr Lettres et Sciences humaines (Ugb), l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, la Coopération andalouse (Espagne) et l'Agence pour la Promotion et le développement du Nord (Maroc). C'est ce partenariat qui a offert 30 bourses de formation à des élus et à des professionnels des conseils départementaux et communaux de la région, en plus de quelques services techniques déconcentrés.

Selon le Pr Sambou Ndiaye, par souci de flexibilité, la formation s'est déroulée en trois temps. Des experts de terrain ont, à côté d'universitaires spécialistes du champ, offert une formation pratique soumise à une démarche andragogique en mettant à la disposition des participants une documentation fournie. L'offre de formation, a-t-il ajouté, qui contribue à renforcer l'ancrage territorial de l'Ugb, a été une occasion pour les acteurs des départements et des communes de la région de prendre conscience de plusieurs aspects tels que la réaffirmation de l'orientation économique de la politique de décentralisation et de développement territorial, le défi de mettre en place un dispositif d'animation économique des territoires, de production de l'information économique territoriale et de promotion de la gouvernance économique locale, le défi des acteurs territoriaux d'affirmer leur leadership dans la mise en place d'espace de dialogue à l'intérieur des territoires et entre collectivités territoriales (intercommunalité bâtie sur l'équité et la volonté de partager des projets communs) en vue de jeter les bases d'une démarche auto-entretenue de mise en place du pôle territorial Saint-Louis.

Chantiers majeurs pour l'Etat

Le Pr Sambou Ndiaye est largement revenu sur les chantiers majeurs pour l'Etat en matière d'aménagement des territoires, de promotion du développement économique local, de refondation du financement des collectivités territoriales de plus en plus autonomisées, de renforcement de la compétitivité des territoires déjà dotés en infrastructures et services d'appui, l'enjeu de la contractualisation entre Etat et territoires bâtie sur le paradigme du développement territorial « Un Sénégal émergent à partir des territoires émergents d'abord ».

A ce propos, a-t-il souligné, la vulgarisation et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement économique des territoires pourraient alimenter ce changement de paradigme positionnant désormais les territoires comme levier de l'action publique.

Auparavant, le président du Conseil départemental de Saint-Louis, Me Moustapha Mbaye, par ailleurs Pca de l'Ard et le directeur de l'Ard, Ousmane Sow, Kalidou Bâ et Balla Guèye, respectivement adjoints aux maires de Gandon et de Saint-Louis, se sont réjouis de ce partenariat entre l'Ugb, l'Aacid (coopération andalouse), l'Ard et l'Apdn (coopération marocaine), qui a permis de dérouler cette formation diplômante à l'Ugb.

En marge de cette cérémonie, le maire de Fanaye, Aliou Gaye, a rappelé que l'Ugb, l'Ard de Saint-Louis et leurs partenaires sont fortement attendues par les acteurs territoriaux dans l'accompagnement pour la relance du dialogue territorial, pour le renforcement des capacités et, enfin, pour l'expérimentation d'un dispositif d'information territoriale ainsi que d'un système productif local.