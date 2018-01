Sénégal: Information documentaire - Les capacités de 25 bibliothécaires et archivistes renforcées

Saint-Louis : Dans le cadre du Programme international Bsla (Construire de fortes associations de bibliothécaires), l'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Asbad) a organisé, à Saint-Louis, un atelier zonal de formation de 25 professionnels et autres agents des bibliothèques.

Cette rencontre, selon le président de l'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Asbad), Mandiaye Ndiaye, a permis de sensibiliser les participants sur le rôle et l'impact des métiers de l'information documentaire dans la société et le développement national et « de former les collègues aux techniques de collecte de données, de plaidoyer et de lobbying ».

A l'issue de cette formation, le directeur de la Bibliothèque centrale de l'Ugb, Malamine Diouf, a rappelé que l'Asbad, dans le cadre de son programme national de renforcement des capacités de ses membres et en vue de développer une forte profession de l'information documentaire au Sénégal, a sollicité et obtenu de l'Ifla un financement pour une série d'ateliers.

Il s'agit, a précisé M. Diouf, de l'organisation d'un atelier national de renforcement de capacités pour les actuels et futurs leaders autour de la gouvernance et la viabilité de l'association professionnelle nationale et de l'organisation de trois ateliers zonaux de sensibilisation et de formation de ses membres sur l'impact des métiers de l'information documentaire dans la société et dans le développement national, le plaidoyer et le lobbying. Ces ateliers ont été organisés à Dakar, Thiès et Saint-Louis.