Sénégal: Mame Mbaye Niang dénonce et rassure les acteurs touristiques

En outre, le ministre de constater une reprise effective du tourisme. « Cela a bien repris et bien redémarré, mais nous constatons également que des actes pareils n'aident pas les stratégies que nous sommes en train de mettre en œuvre », a-t-il ajouté. En atteste « toute une mobilisation de l'armée nationale pour restaurer et traquer les bandes armées qui sèment la terreur », dit-il. Il a invité tous les acteurs à « laisser le soin aux services de l'Etat de faire leur travail afin de garantir la circulation de l'ensemble des personnes dans cette zone ».

L'acte « odieux et regrettable » est aux antipodes de l'hospitalité légendaire casamançaise pour le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang selon qui cette attaque est de nature à saper les efforts du gouvernement pour la relance de la destination Casamance. Considérant les efforts considérables qui ont été amorcés par le gouvernement pour que le tourisme puisse reprendre en Casamance et sur le plan national, « la loi qui défiscalise les investissements touristiques sur dix ans, mais aussi les investissements en cours avec la « réouverture des hôtels de Cap Skiring et de Ziguinchor, l'aménagement de sites et la mise en place du crédit hôtelier qui vont permettre d'avoir des réceptifs aux normes appropriées qui vont tripler voire quadrupler les capacités d'accueil, participent à la promotion de la destination Casamance ».

Il a réitéré l'engagement ferme de l'Etat à poursuivre les efforts pour promouvoir la destination casamançaise et a aussi tenu à rassurer les acteurs de l'engagement du chef de l'Etat, à travers toute l'armée nationale mobilisée, pour garantir la sécurité des personnes dans cette zone et traquer ceux qui veulent plomber la relance du tourisme enclenchée.

Le ministre de Tourisme Mame Mbaye Niang a énergiquement dénoncé et condamné cet acte à la fois « odieux, déplorable et regrettable » d'un autre âge, qui n'a rien à voir avec l'hospitalité légendaire des Casamançais.

