Afrique: Buteurs africains - Un triplé pour l'Algérien Sofiane Hanni

Le Cap-Verdien d'Heracles Almelo, Jamiro, et le Marocain de Groningen, Mimoun Mahi, sont repartis dos à dos, avec une réalisation chacun et un match nul 3-3.

L'Italo-Ivoirien Moïse Kean, 17 ans, prouve cette saison qu'il est un grand espoir du football avec déjà ses 3e et 4e buts en Serie A 2017-2018 : deux reprises du plat du pied et une nette victoire 4-1 de son club, Hellas Vérone, à Florence.

Même constant en ce qui concerne la prestation de Yaya Sanogo avec Toulouse contre Troyes : une reprise en déséquilibre, un but et 3 points bienvenus pour son club.

Le Congolais Christian Luyindama aurait pu être la seule star du choc du championnat belge, Standard Liège-Anderlecht, avec un superbe retourné acrobatique et l'égalisation à 3-3 en faveur des Liégeois. Mais l'Algérien Sofiane Hanni lui a quelque peu volé la vedette avec son triplé : une reprise du plat du pied à bout portant, une frappe croisée en pleine course après un beau contrôle, et un grand pont sur le gardien de but adverse.

