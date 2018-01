Afrique: 30ème sommet de l'Union africaine - Macky Sall préside une réunion du Nepad aujourd'hui

Le Président de la République, Macky Sall, est arrivé hier matin à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, où il prendra part, dimanche et lundi, au 30e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'Union africaine (Ua).

Un calendrier très chargé attend le Chef de l'Etat qui participe au 30ème Sommet de l'Union africaine. Macky Sall présidera, aujourd'hui, une réunion du Comité du Nepad et le lancement officiel des activités du Comité des 10 Chefs d'État promoteurs de l'éducation, la science et la technologie dont il est le président.

Durant 72 heures, les dirigeants africains plancheront sur un thème d'actualité : « L'Afrique à l'assaut de la corruption ». Plus d'une décennie après l'entrée en vigueur, en 2006, de la Convention de l'Ua sur la prévention et la lutte contre la corruption (Cuaplc) adoptée en 2003, la plus grande institution africaine souhaite intensifier la lutte contre ce fléau. Demain, le Président de la République partagera à cette occasion l'expérience du Sénégal dans ce domaine et insistera, sans doute, sur la nécessité de renforcer la coordination pour lutter contre les flux financiers internationaux illicites.

Le Président Macky Sall, en sa qualité de président du Comité des 10 Chefs d'État promoteurs de l'éducation, la science et la technologie, procédera, aujourd'hui, au lancement officiel des activités dudit Comité.

L'Afrique inaugure une ère qui, selon la plupart des observateurs et experts, déterminera son destin et en fera le continent de l'avenir. Cette promesse d'un avenir radieux ne se réalisera que si le continent se réconcilie avec ses systèmes d'éducation et de formation qui trainent encore le lourd fardeau de son héritage colonial ainsi que le poids de ses propres tribulations en tant que nouvelle entité politique et économique et jeune acteur dans l'arène mondiale, souligne un document officiel. Dans le but de « créer » un citoyen africain nouveau qui sera un agent de changement efficace pour le développement durable du continent, tel qu'envisagé par l'Ua dans son Agenda 2063, la Commission de l'Union africaine a conçu une stratégie continentale décennale de l'éducation pour l'Afrique (Cesa 16-25).

Promotion de l'éducation

Cette stratégie est impulsée par la volonté de créer un « système d'éducation et de formation de qualité. Il se fixe comme objectif « d'offrir au continent africain des ressources humaines performantes adaptées aux valeurs communes africaines, et donc, aptes à la réalisation de la vision et des ambitions de l'Union africaine ». Les responsables de sa mise en œuvre auront pour mission de « réorienter les systèmes d'éducation et de formation en Afrique afin de procurer les savoirs, les compétences, les aptitudes et la capacité d'innovation et de créativité nécessaires à la promotion d'un développement durable sur le plan national, régional et continental ». Le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Mary Teuw Niane, fait partie des experts qui réfléchissent sur ce Comité.

La Cesa 16-25 repose sur les cadres de communication, de gouvernance et de mise en œuvre pour sa réalisation à l'échelle nationale, régionale et continentale.

Chaque centre d'intérêt soulevé dans cette Cesa 16-25 en tant que principes directeurs et piliers ou objectifs stratégiques mérite parfois, à lui seul, tout un programme sinon une stratégie à part entière de mise en œuvre. Elle se propose de laisser agir librement tous les acteurs et toutes les parties prenantes, en leur demandant de prendre des initiatives heureuses dans le cadre bien admis d'une coalition en faveur de l'éducation et de la formation.

C'est le cas de la Stratégie continentale de l'Eftp, de l'éducation de la jeune fille, de l'alimentation scolaire, de la santé scolaire, de l'administration scolaire ou de la profession d'enseignant en termes de formation et/ou de conditions de vie et de travail... L'Ua, à la suite du processus du Forum mondial de l'éducation (Incheon 2015) et soucieuse d'avoir ses propres objectifs pour se situer par rapport aux objectifs mondiaux, développe cette nouvelle Stratégie continentale pour l'éducation couvrant la période allant de 2016 à 2025. Ce qui permettra au continent africain de mieux s'approprier les objectifs mondiaux, de les adapter et de les rendre compatibles à ses propres objectifs.

Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de l'Agenda global 2063 de l'Ua et sera ancrée dans les résultats des processus de consultation et de réflexions mentionnées plus haut. Il sera également question de tirer parti de l'évaluation de la deuxième Décennie de l'éducation et de l'auto-évaluation finale de l'Ept afin de ressortir les principaux enseignements pour l'avenir. Cette rencontre se situe à quelques jours du Sommet de Dakar qui verra la participation du Chef de l'Etat français et des hôtes de marque du Président Sall.