Cote d'Ivoire: Alain Donwahi - "Les dégâts causés par les feux de brousse sont impressionnants, dramatiques... "

Il a, de ce fait, invité les populations de la localité et aussi les comités de lutte à redoubler de vigilance dans leurs activités champêtres et à suivre à la lettre le message du gouvernement, gage de la préservation du couvert forestier.

En effet, le bilan 2016 des conséquence des feux de brousse est évocateur à travers ces quelques chiffres : 17 personnes décédées, 10 villages détruits, 1100 hectares de forêts décimés, 15000 hectares de cultures ravagés, d'importants dégâts matériels occasionnés, évalués à plus de 204 milliards de Fcfa. « Comme vous pouvez le constater, les dégâts causés par les feux de brousse sont impressionnants, dramatiques et tragiques », fait remarquer le ministre.

« Comme il est loisible de le constater, les feux de brousse constituent à la fois une menace grave pour la survie de nos forêts et un réel danger pour l'économie et la vie des populations », a indiqué le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwai, le vendredi 26 janvier, à Koubi (Tiebissou).

