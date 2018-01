Congo-Kinshasa: Que pensent les Congolais de la MONUSCO?

Avec 180 groupes armés qui opèrent dans le pays, d'autres pensent au contraire que la mission de l'ONU devrait se concentrer sur la seule éradication des groupes rebelles pour être efficace, et agir plutôt qu'observer. « Aujourd'hui la Monusco joue un rôle passif en RDC. Si elle n'est pas en mesure de jouer un rôle actif, c'est-à-dire de se déployer sur le terrain - c'est à la guerre à l'est ! - nous ne voyons pas l'utilité de sa présence en RDC. Il ne suffit pas de constater », résume Adam Munkutu Chalwe, coordonateur de la jeunesse de la majorité présidentielle

Pour ces civils, la présence de la Monusco permet de réduire les excès potentiels de la police. Certains voudraient donc voir le mandat de l'ONU au contraire élargi. Que la Monusco s'implique davantage dans les affaires politiques, voir certifie les élections. C'est le cas de Bienvenu Karhakubwa, membre de la société civile au Sud-Kivu. Il a écrit un ouvrage sur la mission de l'ONU au Congo (en 2015). « Le problème de la RDC c'est un problème de gouvernance. Et nous voudrions que l'ONU, au travers de sa mission dans notre pays, puisse clairement accompagner le processus. L'ONU peut doter cette mission d'un mandat un peu plus large pour permettre à cette mission de certifier les élections. »

Le président Joseph Kabila s'est montré très ciritque vendredi 26 janvier face à la mission de l'ONU au Congo, accusée de n'avoir « éradiqué » aucun groupe armé en près de vingt ans de présence en RDC. Il a également dit refuser l'ingérence de l'ONU dans la gestion de son pays. Alors que le mandat de la Monusco, la mission la plus importante au monde par ses budgets et ses effectifs, doit être renouvelé courant mars, que pensent les acteurs congolais de l'utilité de cette mission ?

