Si pour certains le cerveau failli avec de l'âge, pour M. Placide Yoko, Professeur d'Universités, Avocat et PCA de la Régideso, au contraire, le sien reste opérationnel et plus innovant, faisant de lui un jeune éternel sur le plan de la raison.

Ainsi, pour témoigner sa reconnaissance envers son Créateur, Me Placide Yoko a assisté hier, dimanche 28 janvier 2018, à une messe d'actions de grâce en son honneur dite par l'Abbé Stanis Kasongo au Cabinet Yoko, dans la commune de la Gombe.

Temple de probité

Puisque l'Eternel répond favorablement à toutes les demandes, et qu'il est toujours présent là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, cette messe était donc l'occasion propice pour lui rendre grâce par des prières, et des chants de gloire et de louange en songye. En toute circonstance, Placide Yoko se comporte de façon à honorer ce Dieu, Créateur des cieux et de la terre, qui étale le tracé de sa vie en continue sur des sentiers balisés.

Au cours du sermon axé essentiellement sur les enseignements de Jésus-Christ, l'officiant du jour a insisté sur le fait qu'il n'y a personne qui est né du fait du hasard. D'autant plus que tout le monde est sans nul doute le vouloir de Dieu à qui l'on doit l'existence. Des prières ont ensuite été dites à l'intention des malades, des plus démunis, des opprimés, des dirigeants de l'Eglise, des autorités politico-administratives du pays, pour le peuple de Dieu réuni et, particulièrement, pour Me Yoko Yakembe afin qu'il grandisse en âge et en sagesse pour la continuité de l'exercice du service public. S'en est suivie la bénédiction de son bureau par le prêtre, comme pour le laisser entre les mains de l'Eternel, et un cocktail de fraternité a été offert.

Services rendus

Certes, le reste de son organisme s'use au fil du temps, mais Me Yoko garde constamment un savoir de plus en plus vaste et riche qu'il entend faire profiter à la jeune génération. Partant de son parcours assez rugueux et aujourd'hui PCA de la Régideso, ce Docteur en Droit a bien connaissance de sa mission d'intérêt national qui est celui de veiller à la qualité de l'eau distribuée aux congolais. Mais, également, à l'équité de la distribution afin qu'il n'y ait aucune discrimination, pour un accès rapide et total à l'eau potable. Me Yoko a eu à gravir tout le cycle des études jusqu'à obtenir des titres de Doctorat en Droit et d'études supérieures. Il n'a, pour cela, aucun reproche à se faire sur le plan des études.

Cette célébration eucharistique, en effet, a été pour Me Yoko une occasion de dire merci au Tout-puissant au risque de figurer parmi les ingrats comptant d'innombrables faveurs dont il a héritées tout au long de son incroyable parcours.

Outre les situations difficiles par lesquelles il a dû passer et dont Dieu a agi de façon majestueuse, Me Yoko a affirmé être parmi les hommes les plus aimés par Dieu. Pour un pays avec un tel nombre d'habitant, il avoue n'avoir aucun ennemi, ni d'ennui avec qui que ce soit, durant plus d'un demi-siècle passé à l'enseignement universitaire, aux barreaux depuis environ 40 ans. Et ce, après avoir été plusieurs fois Ministre, Député et mandataire de l'Etat.

Cap vers les élections

A ce jour, Me Yoko gère le Cabinet le mieux garni, avec 107 avocats à travers la République, et plusieurs relations dans un esprit de convivialité.

A la tête de la Régideso, il a mobilisé des investissements pour que sur 145 territoires de la RD. Congo, qu'au moins le ¾ soit desservi en eau potable. Et lorsque l'on s'occupe de l'eau, on est obligatoirement en contact avec tous les autres secteurs existants.En service, usines ou plantations, aucune personne n'échappe à l'eau.

"A 80 ans, quand vous avez ce genre de responsabilité, il faut remercier Dieu", a-t-il signifié.

En cette année 2018, l'objectif pour Me Yoko en tant qu'avocat, émissaire de l'Etat congolais, mais aussi membre fondateur de plusieurs partis politiques dont le MSR, c'est d'accompagner le Chef de l'Etat dans sa mission de conduire le peuple congolais vers des échéances électorales dignes, crédibles et démocratiques.

Pour lui, ce parti participe à l'élargissement de la légitimité du pouvoir de Joseph Kabila. Il œuvre, également, pour le renouvellement progressif de la classe politique par des élections. Et ceci, de façon à avoir des dirigeants et les parlementaires issus de la société civile, de la jeunesse pour la régénération des mentalités par des hommes et des femmes intègres.

La RD. Congo, pour Me Yoko, a besoin d'un Gouvernement qui se tient au centre du social des congolais, qui les met donc au service de l'Etat et vice-versa.