Congo-Kinshasa: Ecrire l'histoire !

opinion

Depuis le début de l'année et même, plus proche, depuis le week-end passé, la scène politique congolaise est prise par une effervescence des sorties médiatiques. Tous, centrées, sans surprise, sur le passé, le présent, mieux l'avenir de la République.

Caricaturé sous le terme logorrhée, pour l'un ou pour tous, c'est selon, ce regain d'attention pour le "je dis" des politiques n'a rien d'étonnant. Le premier mois de l'année qui vient de débuter imprime un rythme et peint un décor de plus déterminant pour 2018. 31 décembre 2017, contrairement aux prévisions de l'Accord conclu sous les hospices des Evêques catholiques fin 2016, les élections n'ont pas eu lieu avec un report pour fin 2018. Hélas, cette postposition n'a pas été du goût de tous. D'où, des contradictions sur fond d'accusation de rechercher à rester ad vitam aeternam aux affaires, car l'après serait un enfer, à l'endroit du régime en place, l'Opposition radicale avec le renfort de l'Eglise a, dès le 31 décembre, entamé un bras de fer avec le Pouvoir.

Après la marche du 31 décembre dernier ainsi que celle de ce 21 janvier et leurs heurts, subodorant les enjeux de l'année, à l'anniversaire de ses 17 ans de règne, Kabila Kabange Joseph a brisé l'omerta. Le silence avec lequel il aura su s'exprimer souvent n'était pas assez expressif pour dire ses quatre vérités à ses détracteurs, à ses opposants, à ses contestataires. Les élections 2018 sont jugées, par lui, comme irréversibles et imminents, malgré le fait que ce train électoral risque de ne point faire mouche et, par ailleurs, d'être contesté. Soit ! Cette locomotive va-t-elle, vraiment, arriver à la gare ce 23 décembre 2018 sans lui (Joseph Kabila), à son bord, du moins, comme participant à la course de la présidentielle?

La réponse claire et nette à cette lancinante interrogation relève d'une vue de l'esprit puisqu'il n'aura certifié que la tenue des élections, pour le premier aspect et renvoyé, du reste, l'opinion à la Constitution pour le second. Ce sera là le pan levé qu'aura consenti de faire le "Chef" dans sa lecture des choses par rapport à cette problématique majeure des élections. Dès les dernières tierces de cette conférence de presse peu commune, les réactions fusent de partout. Sa sortie sera la goutte d'eau qui aura permis de déborder la vase des idées contenues dans l'agora politique du pays de Lumumba.

Comme le calendrier électoral, censé être le miracle remède à la crise, son speech est un vrai délie-langue. Car, désormais, chaque leader d'opinions dégaine pour livrer sa lecture des choses dès 2001, pour le plus prolixe, à 2018, en passant par 2006, 2011 avec un focus sur les propos du Président de la République. Démêler le vrai du faux dans le fond de ces tirs, attacher bien souvent de la polémique politicienne, dépend plus des couleurs politiques que de la logique d'autant qu'aucune vérité n'est absolue en politique. Contradictions autour de la tenue des élections 2018 font rage. Loin des lectures et postures, un fait demeure.

Ce n'est point la lecture, les lectures, mais l'écriture qui prime dans l'histoire des hommes. Puisque l'acte est plus parlant que la parole. Les politiques ont et auront beau avoir des belles vues et poignantes contradictions, le contexte politique actuel les oblige, tous, à trouver un consensus sur les élections 2018, de un, et de deux, veiller à ne point tergiverser. Car, malgré tous les discours, le peuple s'impatiente... La démocratie ne sera mieux désengorgée que par les urnes.