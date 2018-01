Congo-Kinshasa: INSS - 2018 décrétée année des grandes réformes !

Coutume respectée. L'équipe dirigeante, agents et cadres de l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS, se sont retrouvés dans une cérémonie d'échange de vœux pour poser des jalons solides en cette entame de l'année 2018.

C'était le vendredi 26 janvier 2018 au siège du bâtiment administratif de l'INSS, dans la commune de la Gombe, en présence du Ministre d'Etat en charge de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Lambert Matuku Memas, et du DGA de l'INSS, Charles Mudiayi, représentant Mme le DG, Agnès Mwad Nawej, empechée. Au menu, discours, interventions, bilan, projection et repas de famille pour consolider l'esprit d'unité et de fraternité au sein de l'entreprise.

Cette grande rencontre, qui illustre la pérennisation de la paix sociale, le redressement de l'entreprise et la vision d'une caisse viable pour une sécurité sociale effective en RD. Congo, a connu plusieurs interventions dont celle du Président de la délégation syndicale de l'INSS et du Directeur des Ressources Humaines qui, lui, a tenu à remercier tous les agents et cadres qui ont pris part à cette manifestation et leur a présenté les vœux de longévité et de prospérité pour l'année 2018. Il a, également, présenté, dans le cadre de ses prérogatives, la situation des effectifs de l'INSS à tous les niveaux.

Pour le Président de la Délégation Syndicale, M. Nanga Ngima, cette cérémonie d'échange des vœux est une occasion de saluer l'implication, aussi viable que nécessaire, du Chef de l'Etat pour tous les efforts inlassables consentis pour le maintien de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Mais, également, à tout le Gouvernement pour l'accompagnement sans faille de l'entreprise dans sa mission d'assurer la protection sociale.

Il a relevé, cependant, quelques faits saillants à mettre à l'actif de l'INSS durant l'année 2017. Le paiement régulier et concomitant des prestations sociales sur toute l'étendue du territoire national ; le paiement régulier des salaires du personnel ; la réhabilitation du centre médical de l'INSS à Kinshasa ; l'amélioration de la prise en charge des malades ; les différents travaux réalisés sur les immeubles à travers la Direction de la Gestion immobilière.

La cérémonie était également marquée par l'inauguration, faite par le Ministre Lambert Matuku, d'un nouveau parking du bâtiment administratif de l'INSS construit par les ingénieurs de la maison.

Prenant la parole au nom de Madame le DG empêchée pour des raisons de service, le Directeur Général adjoint a profité de l'opportunité pour présenter le bilan de ce qui a été accompli durant cette période. Il a relevé, particulièrement, l'intensification des actions de recouvrement, la réforme de la sécurité sociale et le paiement à terme échu du personnel.

Au reste, il a rendu grâce à Dieu, Maître de temps et de circonstance et Créateur de l'univers, pour avoir rendu possible ces moments des retrouvailles, très fraternels, en ce jour mémorable.

Président du Conseil d'Administration, M. Sekimonyo, quant à lui, a usé d'un langage de sage pour inviter tous les agents et cadres de l'INSS à faire confiance au Maître de l'équipage qui est le Président de la République en vue d'un atterrissage en douceur vers le cap à atteindre à savoir, l'émergence.

Pour toute l'équipe dirigeante de l'INSS, l'année 2018 est perçue comme étant celle de grandes réformes à différents échelons. Les agents sont, cependant, appelés à garder l'esprit de travail et d'unité en vue d'atteindre l'excellence sous toutes ses formes, en assurant le statut de l'INSS en tant que société moderne et développée en RD. Congo.

Un message de paix et d'espoir pour l'année 2018 a été donné par le Ministre d'Etat en charge de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, avant de passer de l'utile à l'agréable, par un grand repas pour une grande famille qu'est l'INSS.