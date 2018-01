Congo-Kinshasa: Kongo Central - Pourquoi tarde-t-on à occuper le nouveau bâtiment du gouvernorat ?

La question est sur toutes les lèvres. La non-occupation de cette bâtisse est au centre de spéculations populaires. Et pourtant, la place gouvernorat en ville-basse fait désormais peau neuve.

L'imposant bâtiment y construit et qui remplace l'ancien attire la curiosité de la population de la ville portuaire et autres visiteurs de passage à Matadi. Le nouvel immeuble mesure 3 étages ; il vient de coûter à la province une bagatelle de Trois millions deux cent mille dollars US, à en croire une source officielle.

Mais il y a environ huit (8) mois, depuis que l'entreprise chinoise CSDIC a construit ce bureau vitré de l'actuel gouvernorat de la province du Kongo Central et a remis la clef à son maître d'ouvrage. L'objectif de cette cérémonie organisée pour la circonstance signifiait que les travaux étaient bel et bien terminés et qu'il ne restait plus qu'à son initiateur de l'utiliser pour le besoin de la cause.

Malheureusement et contre toute attente, cette grande bâtisse est sans âme à ce jour. Rien n'y bouge à part la garde qui y est assurée et les quelques réceptions et réunions y organisées sporadiquement. Alors qu'il (bâtiment) serait bien équipé pour abriter les services de l'exécutif provincial qui continuent de fonctionner dans des bâtiments en location.

Pourquoi tarde-t-on à l'occuper ? Serait-il hanté ? Serait-il un défi ou un pari à l'encontre de ceux qui doutaient de l'achèvement de ces travaux ? Car, il faut le soulever, peu des gens, surtout les oiseaux de mauvais augures et détracteurs de l'exécutif provincial, donnaient peu de chance à ces travaux, les qualifiant d'orgueil, d'extravagance, parce qu'ils n'auraient pas été budgétisés.

D'autres par contre auraient voulu qu'on laissa l'ancien bâtiment du gouvernorat comme un vestige de bureau de la mairie et construire le nouveau gouvernorat dans un autre site, loin du centre-ville et que l'on aurait mieux aménagé. Pour les uns et les autres, même si c'était nécessaire de remplacer cet édifice par un gratte-ciel, cette bâtisse devait plutôt être érigée ailleurs pour des raisons économiques. Les millions de dollars dépensés pouvaient bien servir à autre chose, la construction des routes par exemple.

Depuis la destruction qualifiée de sabotage de l'ancien bâtiment, ce grand ouvrage d'architecture datant de l'époque coloniale devait, de l'avis des matadiens, être réfectionné et protégé. L'ancien bâtiment abritant le gouvernorat du Kongo Central était un édifice historique monumental mais aussi un domaine touristique qui remémorait un souvenir. Il était repéré dans le guide touristique international.

A ce mépris affiché et au flot des diatribes de ses détracteurs le traitant de tout sauf de bon, le maître de l'ouvrage a tenu bon jusqu'à la finition de son projet, commencé concomitamment avec la construction des Stades Lumumba à Matadi et Socol à Boma. La non occupation de cette belle bâtisse au style gothique, rappelant l'ancien art gréco-romain, est actuellement au centre des spéculations populaires à Matadi.

Serait-il encore hanté comme l'aurait été l'ancien ? Faut-il l'exorciser ? Attend-on son inauguration par le Raïs et continuer à dépenser dans la location des bureaux pour certains services du gouvernorat ? Ou on voudrait seulement le laisser à la contemplation des visiteurs et curieux d'autant plus qu'un centre récréatif est ouvert en face et à ses côtés ? Voilà ce chapelet des interrogations que la population rumine quand bien même on l'aurait construit pour soi-même et les autres, les successeurs.

Construire une maison sans y habiter ressemblerait à l'achat d'une bière (cercueil). N'y entre pas celui qui l'achète et le fabrique. Mais dans le cas de notre beau gouvernorat, avec la bagatelle qu'a englouti son élévation, cela s'apparenterait à un éléphant blanc comme projet, susurre l'opinion. Cette dernière estime que la reprise des activités au gouvernorat va influencer sur la propreté de la ville-basse.

L'actuel gouvernorat mesure 2.220 m2. Il dispose d'une trentaine de bureaux, de deux grandes salles de réunion, d'un ascenseur, de deux escaliers, d'un parking, d'une salle d'ordinateurs, des matériels de bureaux et d'un restaurant. Ajouter à cela un bâtiment annexe à deux niveaux, entièrement réhabilité. La construction du bâtiment a duré deux ans s'il faut s'en tenir à la date du début des travaux, le 4 juin 2015.