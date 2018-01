Congo-Kinshasa: Non à l'ingérence - Joseph Kabila - «Mon pays n'est pas à vendre»

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Le Président de la RDC Joseph Kabila

Le Président de la République, Joseph Kabila, a été face à la presse le vendredi dernier, au palais de la nation. Ce rendez-vous, loin d'être fortuit, marque la 17ème année de son accession à la tête du pays, soit le 26 janvier 2001, après l'assassinat du soldat du peuple, Mzee L-D. Kabila.

A l'occasion, Joseph Kabila a posé le curseur sur les enjeux de l'heure, se dévoilant, au mieux, révélant, à vif, ses idées sur bien de questions qui causent des migraines au Congo-Kinshasa. Les élections prévues fin 2018 auront-elles lieu ? Quid des marches et vade-mecum du CLC/Eglise Catholique ainsi que l'opposition ? Quel état des lieux fait-il de ses années à la tête de la RDC et, au finish, quel avenir entrevoir pour la République Démocratique du Congo? Avec sa touche personnelle, l'homme a parlé.

Elections 2018 et démocratie

Comme dans ses vœux à la nation pour l'an 2018, Joseph Kabila est impassible, cette fois, avec la tenue prochaine des élections. Cela, à le citer, est irréversible. Car, à ses yeux le cap est mis vers ces joutes tant réclamées et à présent programmées par l'almanach électoral publié par la centrale électorale coiffé par Nangaa. Soupçonné de tenir, coûte que coûte, à garder son strapontin et donc à chercher à se représenter aux prochaines élections, Kabila aura eu, suite à la question d'un journaliste, l'opportunité de s'exprimer. Concis et bref, Joseph Kabila renvoi l'opinion et autres curieux à lire et relire la Constitution qui règle la question et, évidemment, la base du jeu politique au pays. Y aura-t-il un référendum avant le 23 décembre, jour de scrutin, pour lui faciliter de briguer un autre mandat ? Ici, le Président Kabila tance : " nulle part dans le calendrier électoral en cours il est prévu la convocation d'un referendum".

Sur le vif, il a voulu remettre les pendules à l'heure quant au respect et même l'existence de la loi fondamentale du pays actuellement en vigueur. En 2005, rappelle-t-il, c'est lui et bien lui qui a été au front pour battre campagne en faveur du vote favorable de la Constitution. Plusieurs de ceux qui veulent passer pour des maîtres à penser sur cette dernière appelaient à son boycott. Par ailleurs, face aux donneurs des leçons de la démocratie sur l'échelle internationale, Kabila interroge et interpelle : " " Qui a tué la démocratie dans ce pays ? Ils ont tué Lumumba et, avec lui, la démocratie. Qui a rendu la démocratie dans ce pays ? Ceux qui ont tué Lumumba et la démocratie devraient être humbles au lieu de s'ériger en donneur de leçon sur la démocratie".

Réaction à chaud

L'occasion aura été trop forte pour ne point poser le scalpel au sujet de certains sujets à polémique sur la scène politique agitée, avec la série d'affrontements en marge des marches et les flèches mouchetés lancées, çà et là. Sans, aussi, intégrer la donne des lancinantes contradictions sur la marche du processus électoral en phase avec l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre. Prenant, point par point, dans son speech comme ses réponses, chaque point avec soin, Kabila dévoile le fond de sa pensée. « Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale». «Rendre à César ce qui est à César ». Ces phrases lancées depuis le palais de la nation à l'instar d'autres ont su marquer la marge de démarcation entre les affaires relevant de l'autorité de l'Eglise, des confessions religieuses, et celles qui ressortent des prérogatives de l'Etat, ici César.

Quant au refroidissement des relations belgo-congolaises, Joseph Kabila qui abat le mythe des relations Oncle-Neveu pour une coexistence entre cousins, crie au monde la souveraineté et dit halte aux complots contre le Congo-Kinshasa sur la scène internationale. «Mon pays n'est pas à vendre», dixit Joseph Kabila. Enfin, sur cette lancée, il a confié la nécessité d'une requalification et un départ rationnel de la Mission Onusienne en République Démocratique du Congo qui tend à plus d'une vingtaine d'année. Quel groupe rebelle a déjà connu sa fin avec la Monusco ? Par ailleurs, questionné sur sa plus grande victoire ces 17 dernières années et sa plus grande défaite, le Chef de l'Etat a déclaré que la réunification et pacification du pays est sa plus grande donne positive du bilan. Et, parlant de regret plutôt que de défaite, il regrette de n'avoir pas changé la mentalité, in globo, des congolais ramenés du Zaïre au Congo d'aujourd'hui.