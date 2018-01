Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Le Président de la RDC Joseph Kabila

"Dans quel pays vit Monsieur Joseph Kabila? S'est interrogé M. Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la Nation Congolaise (UNC), réagissant aux propos du Chef de l'Etat de Joseph Kabila tenus lors de sa sortie médiatique du 26 janvier 2018, à travers lesquels ce dernier a, entre autres, soutenu que le pays se porte mieux aujourd'hui".

Tout, sauf ça, rétorque Vital Kamerhe au cours d'un point de presse qu'il a animé, samedi 27 janvier 2018, en son cabinet de travail situé au quartier GB. A tout prendre, le président de l'UNC évoque dix contre-vérités, relevées dans l'intervention de Joseph Kabila au palais présidentiel. Sans nul doute, affirme-t-il, le Président Kabila s'est fait une vision édulcorée de la réalité de la vie des populations au Congo, surtout avec la résurgence des certaines maladies autrefois éradiquées, allusion faite au cholera à cause d'une totale absence de politique appropriée en matière d'hygiène de santé.

Sur toute la ligne, le patron de l'UNC s'indigne également de manque de considération et de compassion dont a fait montre le Président de la République par rapport aux Congolais fauchés par balles au cours des événements du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, parmi lesquels, précise Kamerhe, M. Hussein Ngandu, Cadre de l'UNC, section Kimpwanza dans la Fédération de Lemba et Mademoiselle Dechade Mwanza, abattue sur le parvis de la Paroisse Saint François de Salles à Kintambo. A ceci, s'ajoute le cas de cette autre dame qui a reçu une balle dans la tête devant l'Eglise Saint Dominique de Limete, et bien d'autres cas malheureux à Kinshasa comme à l'intérieur, révèle-t-il. Pour cela, il a fait observer une minute de recueillement en mémoire de tous ces martyrs de la démocratie à qui l'UNC rend un hommage bien mérité.

Rien de vérité au peuple congolais

Poursuivant son speech, l'ancien speaker de l'Assemblée Nationale dénonce sans tergiverser;"M. Kabila n'a pas dit la vérité au peuple congolais telle qu'il a promis dans son point de presse, oubliant que les faits sont têtus et ne peuvent être embellis par une vision qu'il qualifie de romanesque". Pour cela, faisant l'autopsie du point de presse du président Kabila, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2011, fait ressortir dix (10) contre-vérités sorties de la bouche du président de la République. En commençant par la Constitution à laquelle, le Chef de l'Etat veut s'adjuger l'œuvre, Kamerhe dit que la Constitution en vigueur vient des Accords de Sun City. Elle a été adoptée à plus de 85% de la population congolaise. En clair, la Constitution est donc l'œuvre de tous. Malheureusement, "le président Kabila l'a violée sans ménagement", regrette Kamerhe. S'agissant de la deuxième contre-vérité, Vital Kamerhe s'inscrit en faux, lorsque Joseph Kabila dit qu'il n'est pas à l'origine de la non organisation des élections en décembre 2016. Pour preuve, argumente-t-il, la Majorité a multiplié des initiatives tendant à éloigner les conditions de l'organisation des dites élections.

En outre, le président Kabila n'a-t-il pas évoqué, la cause de la non organisation des élections provinciales pour lesquelles, les candidatures avaient été déposées et cautions versées.

Le pays se porte mieux aujourd'hui

Cette affirmation est gratuite et constitue la troisième contre-vérité, d'après Vital Kamerhe. Pour la simple et bonne raison qu'outre la résurgence de certaines maladies, les immondices, la perte vertigineuse du pouvoir d'achat des Congolais, le mécontentement des étudiants, des professeurs d'Universités et du niveau secondaire, des magistrats, des médecins et des infirmiers, l'éducation et l'habitat sont, on ne peut plus inappropriés. L'accès aux soins de santé est quasi nul. De quel pays parle Monsieur Kabila ? Se demande-t-il encore. Par ailleurs, les autres contre-vérités épinglées par Kamerhe, sont celles se rapportant à la fermeture de la maison Schengen et de l'Agence belge de développement que vital Kamerhe qualifie des violations répétées des Droits de l'Homme en RDC.

En ce qui concerne les Forces de sécurité, ces dernières n'ont pas rétabli l'ordre, affirme-t-il, poursuivant que, l'ordre n'était pas perturbée. Concernent des cas des tueries, le CLC n'est pas à la base de la mort des paisibles citoyens, soutient le président de l'UNC c'est plutôt, les forces de l'ordre qui ont oublié leurs missions de défendre le territoire et protéger les personnes et leurs biens. "C'est aussi la mission de l'Eglise de se mettre aux côtés du peuple opprimé", ce, contrairement de ce que l'on dit que l'Eglise ne doit pas se mêler de la politique du pays. La dixième contre-vérité enfin, est que "Kabila n'a pas l'intention de quitter le pouvoir par les élections", fait-savoir le président de l'UNC, Vital Kamerhe.