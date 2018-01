Congo-Kinshasa: Selon le G7 - Kabila parle, la crise persiste !

Président en exercice de G7, Pierre Lumbi Okongo a tenu hier, dimanche 28 janvier 2018, un point de presse, le premier de cette année nouvelle.

Les marches du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018 organisées par le CLC ; la sortie médiatique du Chef de l'Etat de vendredi dernier, les élections à venir, la mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre... ont été au centre de cet échange entre le G7 et la presse tant nationale qu'internationale. Pour ce regroupement politique, quoi qu'il en coûte et quoi que Joseph Kabila et ses partisans fassent, l'année 2018 doit être celle de la fin de la dictature, de la fin du règne des dirigeants illégitimes et illégaux en République Démocratique du Congo. S'inclinant devant le martyr des compatriotes qui ont perdu de leur vie ou ont été atteints dans leur intégrité physique au cours de deux marches historiques organisées par le Comité Laïc de Coordination et réprimées sauvagement par le pouvoir, le G7 rappelle qu'on ne pleure pas les martyrs.

Par contre, on poursuit leur combat jusqu'au triomphe de l'idéal et des valeurs pour lesquelles ils se seront sacrifiés. Le G7 salue ainsi le courage du CLC, des vaillants Abbés, de l'Eglise catholique et de toutes les confessions religieuses qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis, dit-il, de relancer "le combat commun pour la démocratie et l'Etat de droit en RDC". Réagissant vigoureusement à la conférence de presse du Chef de l'Etat de vendredi 26 janvier 2017, le G7 est formel : "Encore une fois, le Président Joseph Kabila n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. Car, argument-il, des millions des Congolaises et Congolais attendaient du Président Joseph Kabila, des signaux forts pour décrisper le climat politique extrêmement tendu et explosif.

Une décrispation qui passe par l'annonce du retour de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour des hommages dignes en RD. Congo, l'abandon des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi, la libération immédiate des prisonniers politiques rangées dans la catégorie des figures emblématiques, l'annonce de la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays, la libéralisation des espaces médiatiques et la réouverture des médias injustement fermés, la fin du dédoublement des partis politiques, le libre exercice des activités politiques par tous notamment, le droit de manifester et la liberté des mouvements, la redynamisation de la CENI, la confirmation, par l'actuel Chef de l'Etat, qu'il ne briguera pas un troisième mandat comme l'exige la Constitution.

Et donc, pour le G7, tels sont les préalables à la tenue d'élections crédibles et transparentes qui assureront la paix et la stabilité de la RDC. Enfin, le G7 en appelle à l'unité d'actions de l'Opposition. Cette unité qui doit, en principe, avoir comme socle, l'exigence de l'application rapide et sans failles de l'Accord de la Saint Sylvestre, le respect des valeurs républicaines et va se construire autour des actions communes. Il invite, par conséquent, tous les principaux leaders de l'Opposition, quels que soient les reproches que les uns et les autres se font, à transcender les états d'âme et les rancœurs, pour privilégier, à cette étape de la lutte, des actions concertées.