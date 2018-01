Congo-Kinshasa: Opération MAKI - La NOGEC à l'assaut de Barumbu

Concrètement, ce mouvement, via son président, a appelé spécialement les jeunes, puisqu'ils constituent la majorité de la population congolaise, à ne pas se laisser manipuler en participant, vaille que vaille, aux manifestations, qu'il qualifie de sans fondement, organisées par des personnes qui, d'après lui, veulent incendier le pays alors que les élections sont proches. Le mieux, a-t-il signalé, est que la jeunesse congolaise puisse, d'ores et déjà, être prête afin de participer non pas seulement comme des électeurs ; mais aussi comme des candidats, à tous les niveaux, dans ces prochains challenges électoraux. Cette plateforme, de son côté, semble, d'ailleurs, parée pour affronter, tant qu'elles adviendront, lesdites joutes électorales.

Oui. La NOGEC et Constant Mutamba sont au front pour la vulgarisation du calendrier électoral et, de ce fait, pour prêcher la paix, pour la tenue effective des prochaines joutes électorales. Qui, mieux que le recours à la rue ou les tirs croisés des politiques, par voies des médias, sauront exorciser la crise électorale qui a élu domicile en République Démocratique du Congo depuis le couac électoral de décembre 2016.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.