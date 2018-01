Congo-Kinshasa: Kongo Central, la Commune de Kabondo - 46 ans déjà, vers quel lendemain ?

Quarante-six (46) ans viennent de se passer depuis que fut créée à Boma dans la province du Kongo Central, la Commune de Kabondo par l'ordonnance présidentielle nº 71-178 du 23 juillet 1971. Déjà, 9 bourgmestres l'ont dirigée de 1973 à ce jour. Desquels 7 titulaires dont 2 femmes et 2 intérimaires.

La parité y est représentée à hauteur de 20%. Elle a le mérite d'avoir joué les premiers rôles. En effet, la toute première autorité de cette municipalité fut une femme du nom de Mme Ntula Mbewa de 1973 à 1977. Elle était suivie 31 ans plus tard d'une autre femme : Mme Germaine Nzuzi Konzo, de 2005 à 2008.

Leurs collègues hommes furent M. Phebe Divioka Pita de 1977 à 1989, Polo di Umba (1989-1997), Nestor Sita Soneka Mavunza (1997-1998), Alex Bakeza yi Nkuanga (2002-2005), Ferdinand Mbambi Malonda Kirk (2008-2014). Les deux intérimaires sont : Gabriel Mpuninu Sutu Ndombe (1998-2002) et l'actuel, Sylver Puati Mbambi de 2014 à ce jour.

Il n'a ni adjoint, ni chef de bureau, encore moins un secrétaire. Toutefois, il jouit de la collaboration d'une équipe chapeautée par un Rédacteur : M. Anatole Mvumbi Balenda où l'on retrouve Mesdames Angèle Luzolo Ngoma, Josephine Mavinga Ntoto, Elisée Mvumbi Kinkela respectivement, chargées de l'Etat-civil, de la Comptabilité et du Recensement sans oublier le personnel commis à la dactylographie et aux archives.

Le cercle s'élargit aux chefs de six quartiers Léon Ngimbi Landu (Buanionzi), Réné Bazaba Phanzu (Guzi), Jeanette Pinzi Yaleka (Lovo), Hélène Luzolo Kuwa (Luki), Raymond Tsasa Babaka (Seka-Mbote) et Claude Mbodo Nzau (Tshutuzi).Viennent ensuite les chefs de services étatiques urbains. Les services de l'ordre et de sécurité ferment le cercle. Tous ont chacun mission de s'acquitter convenablement de sa tâche pour le plus grand bien de la population et de développement de l'entité.

Carte de l'entité

Celle-ci tire son nom de la rivière Kabondo qui la baigne. Elle est l'une de quatre entités territoriales à composer la ville urbano-rurale de Boma. A savoir les 3 Communes : Kabondo, Kalamu, Nzadi et le territoire de Muanda.

Ces entités territoriales mesurent respectivement 4.265 km2 pour le territoire de Muanda, 23,494 Km2 pour la Commune de Kabondo, 22,621 km2 pour Kalamu et 20,825 km2 pour Nzadi à faire foi aux renseignements puisés à la Mairie. L'ensemble de la Ville urbano-rurale de Boma mesure 4.332 km2.

A elle seule, la Commune de Kabondo représente 0,54% de la superficie globale de Boma. Mais, à considérer uniquement les trois communes qui mesurent 67 km2, Kabondo prend 35%. Soit un peu plus de la moitié de la superficie de deux autres Communes sans que cela lui soit profitable du moins pour le moment.

Son siège est bâti sur une surface exigüe parce que confinée par les constructions des tiers qui, il y a longtemps, se sont vu attribuer et/ou vendre le terrain de l'état au profit des appétits gloutons et individuels des autorités municipales d'une certaine époque. Ce genre de comportement et de pratiques sont légion en RDC dans l'ensemble de l'appareil de l'Etat.

Toujours d'après nos sources, il y a longtemps, le siège communal aurait servi de petit marché de fortune appelé : "Wenze ya Abako" animé par la peuplade Assolongo qui venait y vendre ses produits agricoles et regagnait ses pénates érigés en brousse immédiatement après car, elle menait une vie de campagne loin de la population urbaine.

Le relief de la Commune est très accidenté. Il comporte en plusieurs endroits des ravins qui provoquent des érosions. Cela rend l'entité inaccessible à la circulation dont l'enclavement à plus de 80% préjudicie la vie de la population et son développement.

Infrastructures

A considérer premièrement les routes qui sont un facteur fondamental de développement pour la circulation des personnes et l'évacuation de leurs productions vers les centres de consommation, la Commune de Kabondo n'en dispose pas au vrai sens du terme. L'unique artère de desserte locale appelée "Route Maman Niongo Nsuami" est saisonnière parce qu'en terre. Elle permet exclusivement aux taxi-motos d'assurer le transport des personnes et de leurs biens de Dumbi au petit marché de Nkondo/Seka-Mbote.

Elle prolonge jusqu'à l'hôpital Général de Référence d'une part. D'autre part, elle fait jonction avec la RN nº1 Boma-Muanda par la Station SNEL en passant par l'hôpital ex-Onatra. Il en est de même de l'axe Rond-Point Brunch-Kikiaka-Château d'eau REGIDESO.

L'axe Pont Adjanako-Marché Couvent est en très mauvais état, le tronçon Maison Communale-Rond-point Brunch de même ; Maison Communale-Marché Couvent-Cercle ex-Onatra est impraticable parce que coupé en deux par une érosion qui vient de faire très longtemps. Le tronçon Poste-Misioni/CEAC est impraticable et abandonné. A ajouter à cette liste non exhaustive le problème d'eau et d'électricité, on sent à quel degré la Commune de Kabondo souffre de l'enclavement et de l'absence de développement harmonieux.

L'urbanisme, l'habitat... mis à mal

La position géographique accidentelle de l'entité, la hantise des chefs de terre de vendre des parcelles sans normes urbanistiques et cadastrales et la liberté à quiconque de construire comme bon lui semble sont parmi les problèmes majeurs qui mettent à mal l'urbanisation, l'habitat, l'aménagement de cette entité dont les conséquences sont désastreuses.

Pour ce qui est de la vente des parcelles par les ayant-droits fonciers, l'autorité de l'Etat ne se fait pas sentir parce que non prise en compte. Elle est à posteriori dans le sens de la livraison des documents par les services qui travaillent non pour la Commune, mais celui des bureaux urbains représentés dans la municipalité. Autrement dit, aucune taxe n'a été instituée à ce propos ni non plus pour la vente des maisons au profit de la Commune.

La conséquence de ce que nous avons relevé ci-dessus, est l'absence d'espaces verts pouvant servir à tout usage public : construction des édifices de l'Etat : bureaux, écoles, centres de santé, hôpitaux, marchés, terrains de jeux, églises, etc... C'est aussi un facteur qui ne favorise pas le développement de l'entité qui est malheureusement urbano-rurale à souhait.

La Commune de Kabondo est également dépourvue d'un marché de type municipal. Celui de jadis appelé "Marché couvent" a été déserté par la population au profit des "Wenze" disséminés çà et là sans apport considérable ni viable pour le développement de l'entité. Ce constat n'est pas seulement pour Kabondo. Il l'est aussi pour l'ensemble de la Ville qui manque un marché urbain.

Tant pis si tout le monde, même les autorités se transportent à Dumbi, Nkondo Luthérienne, à Mpambu Mayanda... pour s'y approvisionner. Ces trois endroits n'ont pas la stature d'un marché urbain au vu de leur emplacement non assaini. Dommage que l'ancien Marché Socol était détruit au motif de la construction d'un stade moderne qui tarde à y voir le jour depuis 2014.

Structures fonctionnelles

Pour ce qui est de l'éducation, la Commune de Kabondo regorge plusieurs établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire général et technique ; professionnel ; enseignement supérieur et universitaire tant du secteur public que privé.

Du point de vue de la santé, l'entité compte beaucoup de formations médicales et des officines pharmaceutiques. L'entité a le privilège d'abriter l'Hôpital général de référence doté d'une morgue à côté d'un autre hôpital de la SCTP (ex-Onatra).

En ce qui est de l'économie, l'entité étant urbano-rurale est avant tout à vocation agropastorale. C'est plus le secteur de l'informel qui est très actif par rapport aux grandes unités qui y font défaut. Les quelques-unes comme la BCC, les deux chantiers navals de la CVM et de la SCTP, SEP-Congo,etc... ne font tomber dans la caisse municipale pas de dividendes.

Même ces petites maisons de l'informel sont constamment traquées et harcelées par ce chapelet de services urbains basés à Kabondo, non pour favoriser leur promotion ni le développement de l'entité. Asphyxiées, beaucoup d'entre elles ont fermé.

Difficultés de l'opérationnalité

La position géographique et le relief de l'entité ; la hantise des chefs de terre qui vendent des parcelles à leur gré sans aucune taxe à payer à la commune, le manque de voies d'accès, le manque d'unités de production viables et de marché, etc... rendent problématique l'opérationnalité de la Commune urbano-rurale qui est une entité territoriale déconcentrée dépourvue de l'autonomie financière.

Aussi, par cette crise qui frappe gravement tout le monde et n'épargne aucun secteur d'activité, il n'est pas aisé de voir une Commune comme Kabondo, de par ce qui est ci-haut évoqué, fonctionner normalement. A l'Etat civil où l'on peut tourner les regards, il n'y a que des entrées sporadiques et dérisoires qui y sont réalisées étant entendu selon nos sources, que certains actes tels que de naissance et de décès sont gratuits et que ce n'est pas chaque jour, chaque semaine, chaque mois que sont déclarés les mariages, les divorces... pour prétendre faire des encaissements.

Toutes les taxes perçues par des services urbains exerçant dans cette entité politico administrative ne sont pas pour son compte mais celui du trésor urbain et qu'il est formellement interdit à celle-ci d'en percevoir une quelconque. A cause de sa position géographique traduite par l'enclavement, Kabondo connaît un exode massif de compétences, des capitaux et toute autre forme d'investissement au profit de deux autres Communes de Kalamu et de Nzadi. Mais beaucoup plus pour cette dernière parce que portuaire et commerciale. Très favorable donc pour les affaires.

Etant déconcentrée, l'entité est dépouillée de sa capacité de se prendre financièrement en charge. Malgré tout, les miettes réalisées sont dispatchées à raison de 60% de fonds d'investissement et 40% de frais de fonctionnement. Dans le cadre de la libre administration des provinces selon les textes qui régissent cette disposition, il semblerait que depuis 2013, rien pour ce qui est de la rétrocession ne parvient aux entités alors qu'elle est constitutionnelle et institutionnelle. Comment dans ces conditions peut-on parler d'une territoriale de développement si certains bénéficient de cette rétrocession, qu'est-ce qui l'interdit aux autres ? Y a-t-il une autre disposition qui a abrogé la précédente ?

Sécurité, parlons-en

C'est l'une des missions régaliennes dévolues à l'Etat congolais au profit de la population et de ses biens. Constitutionnellement, c'est un acquis pour la Commune de Kabondo quant à ce. Seulement, voilà que par ces temps de grave crise qui secoue la RDC dans tous les secteurs, l'insécurité règne en maître. Elle sévit terriblement sous toutes les formes à Boma et dans cette Commune urbano-rurale de Kabondo.

Des écuries de toutes les dénominations écument et terrorisent la population. Elles volent, tuent et détruisent sans s'inquiéter de rien. Le phénomène "kuluna" s'est fortement enraciné dans la société. Les stratégies et les efforts des autorités n'arrivent pas encore à endiguer le mal.

Prochainement, la coopération au chevet de Kabondo.