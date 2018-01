Cote d'Ivoire: Joseph Titi - « Pourquoi aujourd'hui devient un journal en ligne »

Ça c'est certain, le journal en ligne n'aura pas le ton militant de son devancier en papier. En revanche, plus que jamais nous allons contribuer

Sur la qualité de nos sujets et de nos débats. Je sais que quand j'en parle, certains me regardent avec condescendance, d'autres avec compassion mais pour nous notre avenir se conjugue là où 30 millions d'acheteurs potentiels se pressent chaque jour.

Cela dit, l'on ne peut plus ignorer encore longtemps la réalité de l'internet : 30 millions d'usagers vivant en Côte d'Ivoire possèdent un téléphone cellulaire et rien que sur facebook, ce sont pas moins de trois millions de personnes qui naviguent chaque jour. Nous regardons donc l'avenir en face et nous nous adaptons.

