Sénégal: Mot d'ordre de grève du SAES - Pas de cours dans les universités ce mardi et mercredi

Ces temps-ci, le climat social est tendu au Sénégal. Alors que les concessionnaires chargés du ramassage des ordures dans la capitale sont grève réclamant le paiement d'une dette de 8 milliards et que les enseignants du moyen secondaire, de même que les travailleurs des collectivités locales sont en mouvement, les universités du pays seront bloquées cette semaine.

Le syndicat de l'Enseignement du supérieur(Saes) va bouder les amphithéâtres ce mardi et mercredi. «Aucune évolution positive n'ayant été notée au sujet de la convocation de la séance plénière SAES-Gouvernement fixée d'un commun accord et face au mutisme des autorités, le SAES décrète un mot d'ordre de grève de 48H le mardi 30 et le mercredi 31 janvier 2018.

Le SAES demande aux militants de surseoir à toutes les activités pédagogiques et à toute participation à des activés administratives et réunions. Le SAES rappelle aux militants que les formations payantes, doivent absolument être suspendues», martèlent Malick Fall et compagnie dans le communiqué du Bureau national du Saes.