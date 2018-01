Tunisie: L'expertise japonaise au profit de la Tunisie

La Jica poursuit son appui au processus de la valorisation de la recherche en Tunisie, visant à aboutir à la création d'une nouvelle industrie, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, l'Apii, l'Anpr et l'Utica. Environ 600 personnes, représentant les acteurs-clés de la valorisation de la recherche, ont participé à cet événement qui a eu lieu les 13 et 14 décembre 2017.

La manifestation a permis un riche échange d'idées et d'expériences (modèles japonais, français et allemand de la valorisation de la recherche), et de discuter des prochaines étapes pour concrétiser cet objectif en Tunisie. M. Slim Khalbous, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a ainsi déclaré pendant ces journées : «Si on réussit ce rapprochement entre l'université et l'entreprise, on aurait mis les bases de la réussite économique de notre pays pour les années à venir».

Mme Sato, experte japonaise dans la valorisation de la recherche, a mis l'accent sur l'importance pour le chercheur ou l'entrepreneur d'allouer une partie de ses ressources pour développer des initiatives innovantes. Elle a fait référence à la politique de Google en la matière, notamment la règle des 20% des ressources pour de nouvelles innovations. Ainsi, la création d'un cadre propice peut appuyer les sphères académique et industrielle pour concrétiser la valorisation de la recherche en Tunisie.

La création d'une plateforme favorisant le partage des expériences entre les différents acteurs est un facteur-clé pour la dissémination du concept. Ainsi, ces journées ont permis de renforcer la coordination entre les acteurs-clés de l'innovation en Tunisie et constituent une étape importante vers la création de nouvelles industries.