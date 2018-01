Tunisie: «Nous ne travaillons plus dans la sérénité»

Le président de la section football de l'Espérance Sportive de Tunis, Riadh Bennour, a expliqué les raisons de son absence depuis l'élimination de l'équipe face à Al Ahly l'automne dernier lors d'une interview accordée au site Esperance-de-tunis.net : «J'ai voulu réduire au maximum mes apparitions médiatiques. Le président Hamdi Meddeb va faire une déclaration très prochainement car nous ne travaillons plus dans la sérénité».

«On a tourné la page de la C1»

Bennour a ensuite évoqué la situation actuelle de l'équipe de football : «Nous avons perdu Marega et il faut arrêter de dire que c'est à cause de moi qu'il est parti. Sokari et Ajayi ? Je ne les ai jamais vus au Parc B. Je n'ai pas été derrière leur départ. Quand nous pistons un joueur, mon travail commence avec les négociations après le choix des techniciens. Bounedjah? Nous étions sur le point de laisser partir Ndjeng mais le transfert est tombé à l'eau. Nous avons donc abandonné la piste de l'Algérien. Il y a eu des déceptions. La réussite d'un recrutement n'est pas une science exacte».

Moncer, Rjaïbi, Matri et Ben Hatira en question

Le club de Bab Souika n'a fait qu'un seul recrutement durant le mercato hivernal. Interrogé en ce sens, Bennour a tiré les choses au clair : «Nous n'avons pas fait de recrutements car c'est une année exceptionnelle marquée par le déroulement de la Coupe du monde. La saison prendra fin en mai. Le retour de la compétition africaine est prévu pour la fin du mois de juillet. Nous allons préparer le mercato estival dans les prochains mois. L'effectif actuel est capable d'atteindre la phase de poules de la Ligue des champions. Nos adversaires sont à la portée. Moncer ? Il n'a jamais été pisté par le WAC. Il a quitté l'EST car il ne jouait pas. Il fallait qu'il parte pour qu'il retrouve son niveau. Il a voulu partir en Europe après six mois passés en Egypte. Ben Hatira est un bon recrutement mais les choix du staff et la forme du joueur jouent aussi un rôle important. Quant à Matri, nous voulions qu'il réussisse. Il voulait jouer. Nous lui avons proposé de tenter sa chance avec le nouveau staff mais il a fait savoir qu'il a reçu une offre de la part d'un club suisse et que sa place est garantie. Nous avons accepté sa demande de partir. Rjaïbi a besoin de travailler dur pour retrouver la forme. Il a besoin de perdre quelques kilos».

«Khenissi va prolonger»

A propos du renouvellement des contrats des joueurs, Bennour a fait savoir que Khenissi devrait prolonger : «Des fois, nous ne voulons pas accorder à certains joueurs les mêmes avantages. Les exigences de certains ne sont pas acceptées par la direction. En ce qui concerne Khenissi, la situation devrait être réglée très prochainement. En Afrique, il ne suffit pas d'avoir le meilleur élément à chaque poste pour remporter la Ligue des champions».

Concernant Mondher Kebaier, Bennour a précisé que la durée du contrat d'un entraîneur n'est pas importante car tout dépend de son parcours».