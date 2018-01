Tunisie: Une production qui se distingue par la qualité

La Tunisie est le pays du sud de la Méditerranée le plus important dans le domaine de la production et de l'exportation oléicole après l'Union européenne. L'oléiculture constitue pour la Tunisie la principale activité agricole et son rôle socio-économique revêt une importance capitale.

Les chiffres disponibles montrent que :

- 309.000 producteurs, soit 60% de l'ensemble des exploitants agricoles, tirent tout ou partie de leurs revenus de la culture de l'olivier.

- Plus de 1.750 huileries, 15 unités de raffinage, 10 unités d'extraction de l'huile de grignon, et une vingtaine d'unités de mise en bouteille et de savonneries constituent le secteur agro-industriel de cette branche d'activité.

- Plus de 200 négociants privés à côté de l'Office national de l'huile assurent l'exportation de 132.000 tonnes en moyenne sur une production de 165.000, soit 67%.

Des structures d'appui et d'encadrement du secteur, à savoir le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, les commissariats régionaux au développement agricole, les Instituts de recherches et une profession agissante relevant de l'Utap et de l'Utica.

La production moyenne d'huile d'olive tunisienne s'élève sur les 10 dernières années (2006-2016) à 176.000 tonnes avec un minimum de 70.000 t et un maximum de 340.000 t enregistrées respectivement pendant les campagnes 2013/14 et 2014/15.

Ce niveau de production préserve à la Tunisie son 2e rang mondial après l'UE.

Les exploitations oléicoles étendues sur 1.8 million d'hectares avec 88 millions de pieds d'oliviers sont réparties sur tout le territoire tunisien.

L'olivier à huile fait fonctionner un tissu industriel renfermant 1.679 huileries ayant une capacité théorique de 43.053 t/jour.

Outre le parc huileries, la filière industrielle compte également :

- 10 unités d'extraction d'huile de grignons avec une capacité supérieure aux quantités réellement traitées.

- 15 unités de raffinage dont l'activité essentielle est l'huile de graines en raison de la faible demande du consommateur tunisien en huile d'olive raffinée.

- 40 unités de conditionnement d'une capacité totale supérieure à 165.000 t/ an toute huile alimentaire confondue (huile végétale et huile d'olive) dont une dizaine d'unités spécialisées uniquement en huile d'olive.

La Tunisie dispose actuellement d'une capacité de stockage d'huile d'olive de l'ordre de 365.000 t dont 150.000 (41%) sont détenues par l'ONH et réparties sur les centres régionaux de Tunis, Sfax, Sousse, Sidi Bouzid, Kairouan et Zarzis.

Le reste est détenu par les oléiculteurs privés qui ont réalisé une extension considérable de la capacité de stockage enregistrée ces dernières années moyennant la création d'unités additionnelles de stockage dans les huileries existantes et la mise en place et l'installation de nouvelles huileries avec de nouvelles unités de stockage ou encore la mise en place de nouvelles unités de stockage uniquement.