Tunisie: La liste préliminaire arrêtée

La répartition des habitations est comme suit : 948 logements à Sidi Hassine -- 810 collectifs et 138 individuels -- et 42 logements collectifs à Ksar Saïd. Il a affirmé qu'environ 20.000 demandes d'inscription au programme ont été enregistrées en 2012. Par la suite, en 2016, lors d'une deuxième session d'inscription ouverte aux ménages voulant bénéficier d'un logement social, le gouvernorat a enregistré l'inscription de 19 800 ménages supplémentaires, auprès des diverses délégations relevant du gouvernorat de Tunis, durant la période qui s'est étalée du 20 janvier au 19 mars. Seules les candidatures enregistrées en 2012 ont été retenues pour le tri, suite aux correspondances envoyées, en mai 2016, par le gouverneur de Tunis au ministre de l'Equipement ainsi qu'au chef du gouvernement.

Critères à spécificités sociales

Dans le cadre de la transparence des procédures de sélection et de tri, le directeur général de l'habitation au sein du ministère de l'Equipement a détaillé les critères d'attribution des logements sociaux et sur lesquels l'établissement de la liste préliminaire des candidatures admises s'est basé, à savoir le revenu familial qui ne doit pas dépasser une valeur égale à trois fois le Smig, le nombre des membres de la famille, le nombre des enfants qui poursuivent encore leurs études, le nombre des enfants pris en charge et la catégorie de l'âge du candidat.

Un score est calculé via une application informatique, suivant les points attribués à chaque critère. 7.956 candidatures ont été arrêtées, faisant l'objet d'une liste préliminaire: 4.876 pour des logements sociaux collectifs et 3.080 pour des logements sociaux individuels. Le gouverneur de Tunis a, par ailleurs, affirmé que 71 candidatures ont été éliminées pour incompatibilité de critère. 58 déclarations d'un revenu «néant» se sont avérées erronées. Un délai d'un mois sera attribué aux réclamations qui seront par la suite considérées et vérifiées méticuleusement, pour aboutir à la liste définitive des bénéficiaires des logements sociaux.

Le directeur général de l'habitat au sein du ministère de l'Equipement a précisé que seul le coût de construction des habitations sera pris en compte, lors du remboursement des frais de construction. Les coûts des terrains et des études ne sont pas comptabilisés. 50% des frais de construction seront désormais subventionnés par l'Etat. Les 50% restants seront remboursés sur une durée allant de 15 à 25 ans.