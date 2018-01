Tunisie: Problème ou solution ?

Dans une conférence de presse, tenue vendredi matin à son siège à Tunis, sur le thème «Défis de la gouvernance locale, jeunes et élections», le Centre d'études sur l'islam et la démocratie (Csid) vient ainsi apporter un certain éclairage sur ce qu'on pense des prochaines municipales.

Ce rendez-vous supposé être un tournant crucial dans la transition démocratique, comme l'a qualifié M. Slaheddine Jourchi, rédacteur en chef du site «chabiba.tn», intervient au moment où tout le paysage politique tombe en discrédit et des jeunes n'ayant plus confiance en leurs gouvernants. Serait-il encore possible de convaincre ceux qui voudraient bouder les élections ?, se demande-t-il, incitant ces récalcitrants à aller voter pour ne pas perdre une opportunité. D'autant que le Code des collectivités locales (CCL), en cours d'examen, leur réserve pas mal de chances au sein des conseils régionaux pour s'adonner, dans un premier temps, à la démocratie locale. Vu leur poids dans ce jeu, ces jeunes constituent-ils un problème ou une solution ?, s'explique, pour sa part, M. Anouar Ben Hassen, membre de l'Isie.

Pour lui, il n'y a pas de raison qu'ils se tiennent à l'écart de ce rendez-vous. Et d'énumérer les avantages incitatifs que présentent la loi et la constitution en faveur de la population jeune (large représentativité juvénile sur les listes en lice). Sans pour autant oublier de rappeler les fonds colossaux estimés à presque 15 millions de dinars investis, depuis 2011, dans des multiples campagnes de sensibilisation tous azimuts. En revanche, il a reconnu plusieurs difficultés empêchant les jeunes à s'impliquer dans la vie politique. A défaut de confiance et de crédibilité de l'action institutionnelle et partisane, cette catégorie des tunisiens ne s'intéressent plus à pareilles échéances. «Entre jeunes et partis, il y a un gap qu'il faut réduire pour leur redonner de l'espoir, ainsi que le sentiment d'appartenance à la commune», fait-il remarquer. Il a plaidé pour davantage de communication, de visite sur le terrain et d'écoute de leurs préoccupations. Donc, une relation de proximité qui soit basée sur un face-à-face permanent. Parce que, explique-t-il, ceux qui avaient, en 2011, onze ans ont aujourd'hui 18 ans, en âge légal de vote. Pour défendre son instance, suite à certaines critiques qui lui ont été lancées, le membre de l'Isie se tient confiant que l'opération électorale n'est pas technique, mais plutôt politique.

La démocratie s'apprend dans la région !

Président de l'association «Développement et démocratie», le jeune Issameddine Rajhi a commencé par édifier l'auditoire sur un état de fait chiffré : «80 % de nos jeunes se sentent désœuvrés et complètement exclus de la vie politique». Et d'ajouter que l'abus du pouvoir centralisé, exercé au fil de 60 ans, n'a fait qu'entraîner un dégoût politique. Après la révolution, presque rien n'a changé, dit-il. Depuis, les jeunes ont été, hélas, réduits à de simples porte-voix ou colleurs d'affiches, voire des meneurs des campagnes partisanes tout bonnement électoralistes. «Jeunes et partis, les relations ne sont pas au beau fixe», souligne-t-il, indiquant que les partis ne leur accordent aucun intérêt. Pourtant, les jeunes sont plus que jamais une force d'action et de développement. Faut-il remettre les pendules à l'heure? Faut-il encore, recommande-t-il, mettre le doigt sur les maux pour réconcilier les jeunes avec la classe politique ? Sur une note relativement positive, le jeune Rajhi a fini par conclure : «Il est nécessaire de faire appel aux jeunes et les faire participer à la prise de décisions à l'échelle locale».

Nabil Baffoune, membre de l'Isie, est revenu sur le rôle des jeunes dans la réussite du processus électoral. Ces jeunes représentent, selon lui, un réservoir important, garant de la durabilité démocratique. Il s'est montré optimiste quant à une jeunesse tunisienne dépositaire de l'avenir du pays. Une jeunesse favorisée, dit-il. Mais, pourquoi cette réticence ? Ce n'est, souligne-t-il, que les retombées de la transition démocratique. Du reste, les partis politiques sont appelés à sortir de leur isolement, agir au profit des jeunes, tout en étant à leur écoute, là où ils se trouvent. D'autant plus que la loi électorale garantit aux jeunes leur droit d'accéder aux conseils régionaux. Mais qu'on commence par les municipales, car la démocratie s'apprend à l'échelle locale», appelant à voir le verre à moitié plein.