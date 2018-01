Tunisie: Afek Tounès est sorti de sa crise

Sans rentrer dans les détails juridiques, on devra changer les textes pour plus de sévérité… Plus »

A ce propos, il s'est félicité de la création de l'Union civile qui, a-t-il dit, représente une tentative de rassembler le plus grand nombre de sensibilités politiques, d'indépendants et de composantes de la société civile aux fins de rétablir l'équilibre, particulièrement pendant les prochaines échéances électorales.

«Cette réunion va revenir sur la dernière crise du parti et réfléchir au mode de gestion des conflits et au processus de prise de décisions», a-t-il indiqué, faisant remarquer qu'Afek Tounès est en train d'apporter les dernières retouches sur les listes de ses candidats aux prochaines municipales et de définir le mode de sa participation à cette échéance aux côtés de l'Union civile.

