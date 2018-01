Tunisie: Options en attaque - Garder l'élan...

En attaque, l'entraîneur n'a pas encore arrêté ses choix : cela va dépendre du rôle de Khlifa.

S'il est attaquant de pointe (option qui n'a pas souvent réussi), ce sont Dhaouadi et Khefifi qui occuperont les couloirs. S'il est attaquant de soutien placé à gauche ( son poste préféré) , c'est Ounallah , ou, à un degré moindre, Philippe Okan comme attaquant de pointe. La carte Belaïd, joueur qui donne plus d'organisation et de relief au jeu de son équipe, sera utilisée en cours de jeu, à moins que Marchand change d'avis.

Gagner cet après-midi est une obligation pour ce CA, encore loin au classement et qui veut faire oublier son départ catastrophique en championnat. Malgré tous les aléas et imprévus, l'équipe a retrouvé une bonne dose de sérieux et de régularité. Le match de l'USM ne devra pas induire en erreur les joueurs : ils sont encore loin du top de la forme, et l'effectif actuel n'offre pas des solutions à terme pour réussir. De plus, le ST sera un adversaire acharné loin d'être une proie facile comme le fut l'USM .