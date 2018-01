Tunisie: Obligation de rachat

Nouvelle victoire de l'EST U17 Plus »

Invaincu durant ses trois premiers matches à la tête du «Carrelage», l'entraîneur Mahmoud Morsi a été obligé de revenir sur terre et d'adopter profil bas après le revers à domicile face aux Etoilés. Un autre faux pas aujourd'hui devant les protégés de Ridha Jeddi ne lui serait pas pardonné et il en assumerait à coup sûr les conséquences. Même avec une formation dans laquelle ne figurent pas Nidhal Saâyed blessé, Abdelhalim Darragi qui sera opéré bientôt et peut-être aussi le fer de lance de l'attaque Slim Mezlini qui s'est contenté de quelques tours de piste, le technicien gabésien est devant l'obligation de rachat et la nécessité de grappiller trois points précieux pour la suite du parcours. Et pour le moral.

