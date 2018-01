Tunisie: Il faut renforcer la lutte contre la spéculation et l'économie parallèle

Taboubi, qui présidait, hier, le neuvième congrès ordinaire de l'union régionale du travail à Ben Arous, a appelé les partis politiques à assumer leurs responsabilités dans l'instauration d'un climat démocratique sain.

Toutes les parties politiques sont tenues, a-t-il dit, de respecter l'éthique de l'action politique et de mettre en œuvre leurs programmes électoraux.

L'Ugtt a un rôle national et politique qu'elle doit assumer pleinement en ce qui concerne, notamment, la conception des politiques relatives à la justice fiscale et à la réforme des systèmes éducatif et sanitaire et à l'instauration d'un modèle alternatif de développement, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le responsable syndical a réitéré l'engagement de l'Ugtt à respecter les échéances convenues concernant le démarrage des négociations sociales.

Taboubi a, d'autre part, souligné l'impératif de garantir la protection du tissu économique et de soutenir les petites et moyennes entreprises, tout en renforçant la lutte contre la spéculation et l'économie parallèle.

Il a, en outre, annoncé que l'Ugtt et le ministère de l'Education ont convenu d'attribuer le nom du militant Abderrazek Hammami au lycée de Ben Arous, faisant savoir que l'Ugtt est devenue propriétaire de plusieurs locaux dont le siège de l'Union à la place Mohamed-Ali à Tunis.