Tunisie: Pour un plan d'urgence pour la relance de l'économie

Le Bureau exécutif et le Conseil scientifique de la Conect réunis mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018, après examen de la situation générale dans le pays et de l'évolution des principaux indicateurs économiques :

1- Relèvent la nécessité, face à la persistance des difficultés de la conjoncture économique et l'absence d'indices de reprise économique imminente, de mise en œuvre d'un plan d'urgence de relance économique.

2- Rappellent que sortir de la situation économique difficile que connaît le pays et améliorer les équilibres des finances publiques ne peuvent être assurés que par la consolidation du climat des affaires dans le pays, le travail, la productivité et la relance des investissements et des exportations qui demeurent les moteurs réels de croissance.

3- Lancent un appel urgent au gouvernement pour la mise en œuvre de mesures spécifiques appropriées de relance des secteurs productifs stratégiques et d'incitation à l'investissement et aux exportations concernant notamment la logistique, le financement, les procédures administratives et l'accompagnement des entreprises surtout sur les marchés extérieurs.

4- Soulignent l'importance de garantir la stabilité de l'environnement social, fiscal et financier pour la promotion des investissements et l'attractivité du site Tunisie.

5- Attirent l'attention du gouvernement sur les lourdes conséquences de l'aggravation continue de la pression fiscale sur les secteurs organisés et la nécessité d'agir pour élargir la base des contribuables en luttant contre l'économie parallèle, la contrebande et l'évasion fiscale.

6- Lancent un appel à toutes les forces vives de la nation pour rompre avec l'attentisme et passer immédiatement à l'action à travers une mobilisation générale et des initiatives concrètes, adaptées et ciblées pour la sortie de crise. La Conect initiera tout au long de l'année 2018 des actions et des événements s'inscrivant dans cette démarche et portant sur les mesures et les réformes nécessaires pour améliorer le climat des affaires dans le pays et relancer les investissements, les exportations et la création d'emplois.