Tunisie: Cherche diplomatie économique désespérément

Il est communément admis que les crises politiques relèvent le plus souvent de l'économie. Cela est on ne peut plus évident pour notre pays, avec notre économie on ne peut plus extravertie.

Nos balances commerciale et des paiements courants sont largement déficitaires. Le dinar national est en chute libre, concourant aux pertes vertigineuses aggravées par des investissements en panne et des exportations stagnantes. Ajoutons-y la sous-utilisation des ressources manufacturières, agraires et agroalimentaires. Elles se conjuguent à l'expansion endémique et chronique des économies souterraines et parallèles liées en partie au crime organisé et au terrorisme.

Avec l'avènement de la révolution, en 2011, la donne s'est aggravée. La perte des valeurs de travail, le consumérisme à vau-l'eau et les corporatismes délirants se sont greffés sur ces tendances en elles-mêmes désastreuses.

Il en résulte, auprès du commun des Tunisiens, un ras-le-bol généralisé. Il est doublé d'une méfiance non déguisée, voire d'une inimitié affichée à l'endroit des responsables politiques, quelles que soient leur casquette, chapelle et appartenance. Du coup, l'atmosphère est viciée, le pessimisme et la peur du lendemain sévissent. A telle enseigne qu'on évolue désormais dans une espèce de dépression mentale diffuse.

Et pourtant, l'économie tunisienne n'est guère irrémédiablement condamnée pour autant. Sa reprise dépend de la mise en branle de choix prioritaires porteurs. Tels les fameux projets structurants dont on parle toujours mais qu'on ne voit jamais. Tel le partenariat public-privé, lui aussi plus énonciatif qu'affectif. Tel le système monétaire, bancaire et du change qui demeure archaïque et inapproprié à l'esprit du temps.

Il est temps de sortir des sentiers battus, explorer de nouvelles voies et innover. La prospection de nouveaux marchés et créneaux importe beaucoup. Et cela dépend, dans une large mesure, de la mise en œuvre d'une diplomatie économique revisitée. Ce qui ne relève guère des rêves chimériques.

La nature à déjà planté le décor. La position privilégiée de la Tunisie est un véritable don de la géographie. Notre pays se situe au cœur de la mer Méditerranée, à quelques encablures de l'Europe, et avec des façades maritimes couvant le Maghreb et l'Afrique du Nord, jouxtant l'Europe et faisant face à l'Asie arabe. Mais nos hommes politiques sont en deçà de cette géographie généreuse.

Napoléon Bonaparte disait que les États font la politique de leur géographie. Nous on fait carrément fi de la géographie au profit d'une politique sinon isolationniste de fait, du moins traînant la patte à souhait. Notre diplomatie économique est quasi-inexistante, nous demeurons prisonniers de vieux schémas éculés, nous tournons le dos à la mer Méditerranée, la couveuse par excellence, au fil des siècles, des civilisations, des brassages et des échanges, même si son rôle se déprécie depuis peu. Même la Constitution de janvier 2014 ignore le statut et l'ancrage méditerranéens de la Tunisie.

Une déconfiture diplomatique qui ne dit pas son nom. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Souvenons-nous. Après l'Indépendance, la diplomatie tunisienne a été particulièrement active et performante. Nos ministres des Affaires étrangères furent, de 1956 à 1987, Habib Bourguiba, Sadok Mokaddem, Mongi Slim, Bourguiba Junior, Mohamed Masmoudi, Habib Chatti, Mohamed Fitouri, Hassen Belkhodja, Béji Caïd Essebsi et Hédi Mabrouk. Autant d'hommes valeureux, soit dix ministres en 31 ans. Depuis la révolution, on a eu pas moins de huit ministres des Affaires étrangères en sept ans. Et ce n'est pas toujours la haute voltige. L'inconsistance de certains se recoupe avec la précarité du portefeuille ministériel.

Dans trois jours, le président français, Emmanuel Macron, sera dans nos murs pour une visite, dit-on, fort prometteuse. Un président jeune qui renoue avec certaines hautes performances de la diplomatie française et qui évolue, le cas échéant, à contre-courant de certaines idées reçues. Soit. On escompte beaucoup de cette visite, pour peu qu'elle ne se confine pas dans les déclarations d'intention généreuses et les envolées lyriques propres aux rencontres au sommet. Et d'autant plus qu'elle intervient après un douloureux épisode avec l'Europe, qui restera dans les annales. En quelques semaines, l'Union européenne avait placé la Tunisie, d'une manière pour le moins expéditive, sur la liste noire des paradis fiscaux avant de l'en retirer en deux temps et trois mouvements.

Mais, pour notre diplomatie, le clinquant de la visite ne doit guère masquer le fond du problème. Celui d'une Tunisie en perte de vitesse sur l'échiquier international et officiant comme un simple comparse obligé dans l'économie-monde. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Encore faut-il en éprouver le besoin impérieux. Parce que, du côté de nos responsables politiques, malgré toutes les déconvenues et tous les désastres, le triomphalisme demeure de mise. Et il n'est pire sourd que celui qui ne veut rien entendre.