Tunisie: Un nouveau projet de recherche

Gainde 2000 participe actuellement avec une délégation sénégalaise au CES Las Vegas depuis le 9 janvier.

Issue d'un partenariat public-privé (PPP), Gainde 2000 a été créé en 2002 avec pour mission de développer et d'exploiter le guichet unique Orbus afin de faciliter les formalités du commerce extérieur.

Cumulant quinze années d'expérience, Gainde 2000 est devenu leader africain dans la dématérialisation des formalités administratives, la sécurité numérique et les paiements électroniques, avec des solutions déployées dans 5 pays et des services de consultance réalisés à un niveau international.

A l'occasion du CES Las Vegas, salon international, Gainde 2000 présente son projet de recherche «Orbus Sign» qui est à un stade très avancé dans sa conception au niveau de ses ateliers de Recherche et Développement. «Orbus Sign» ou la solution de signature numérique vocale offre la possibilité de signer électroniquement en prononçant un mot ou une expression.

Empreinte vocale

Prévu dans l'optique de signer un ou plusieurs documents électroniques par reconnaissance vocale (contrats, factures, etc.), «Orbus Sign» intègre un logiciel biométrique permettant d'enregistrer une empreinte vocale unique, comparable à une empreinte digitale ou à une rétine, car il n'y a pas deux voix identiques. Une fois qu'une empreinte vocale a été collectée, elle peut être utilisée pour valider l'identité d'une personne lors d'une prochaine signature.

Selon Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur général de Gainde 2000, «Orbus Sign» élimine, d'une part, la signature manuscrite qui s'avère un long processus impliquant généralement l'impression, la distribution et l'attente des documents signés retournés. D'autre part, il s'avère comme une solution qui vient apporter une alternative simple notamment en Afrique dont le taux d'analphabétisme est proche des 40% ».

Il s'y ajoute que Orbus Sign vient en recours pour les personnes vivant avec un handicap ne leur permettant pas d'user de la signature manuscrite, sans oublier les professionnels instruits ou non instruits en quête d'efficacité et de rapidité.

Pour Daniel Sarr, chef de projet «Orbus Sign», participer à CES 2018 « est une opportunité pour Gainde 2000 de présenter son projet et tester ce concept dans ce temple mondial de l'innovation en démontrant la capacité des sociétés africaines à apporter leur contribution sur les technologies émergentes ».

Exploiter le Guichet unique

Gainde 2000 est une entreprise sénégalaise leader dans le domaine des TIC, qui est spécialisée dans la facilitation du commerce, la modernisation des activités douanières et la dématérialisation des formalités publiques.

Son cœur de métier est de concevoir, développer et exploiter les opérations d'exploitation de solutions informatiques pour les gouvernements, communautés portuaires et entreprises. Ses solutions sont adaptées aux besoins des entreprises, tout en apportant des services à valeur ajoutée pour une plus grande efficacité et de la performance. Gainde 2000 accompagne également les pays qui souhaitent améliorer leur environnement des affaires et relever les défis d'une administration de service moderne grâce à la réduction des formalités, de l'usage du papier, des délais et des coûts dans les processus publics.

Gainde 2000 a reçu le 1er prix de l'Unpsa (Prix des Nations unies pour le service public) dans la catégorie «Amélioration des services publics», grâce au succès du Guichet Unique Orbus qui a entraîné des performances remarquables dans la réalisation des formalités du commerce extérieur. L'entreprise est également leader africain dans la dématérialisation des formalités administratives, la sécurité numérique et les paiements électroniques, avec des solutions déployées dans 5 pays et des services de consultance réalisés à un niveau international.