Tunisie: Sur sa lancée

Réconciliation

La dernière victoire a réconcilié l'équipe avec ses supporters qui sont venus nombreux suivre les entraînements au cours de cette semaine. Ridha Jeddi a mis de l'ordre dans le groupe. Seul Regueï ne s'est pas entraîné régulièrement toute le semaine. Les autres joueurs étaient tous au rendez-vous. Ils n'ont pas lésiné sur l'effort, décidés à poursuivre l'opération sauvetage sur la même lancée pour s'éloigner de la zone rouge le plus rapidement possible. Leur adversaire, ce dimanche, dans un match à huis clos qui aura lieu à Midoun, n'est pas complètement à l'abri, lui aussi. Il a perdu dimanche passé devant son public, face à l'ESS. Il tentera cette fois de se rattraper.

Forfait de Bhar, Regueï incertain

La formation alignée contre le CAB a bien joué. Seul le capitaine Malek Bhar qui a totalisé 3 cartons ne sera pas de la partie, ce dimanche. C'est Ben Othmen qui le remplacera à l'axe. Pour le reste, Jeddi ne se fait pas de soucis. Les vainqueurs à Menzel Abderrahmen seront reconduits, en plus de Amuto qui est complètement rétabli de sa blessure. Il sera le troisième étranger avec Mokhtar Fall et Muanda. Et, dans ce cas, Dawdi ne sera pas avec le onze rentrant. Dans la cage, on retrouvera le jeune Jaballah, puisque Khmir ne fait plus partie de l'effectif espérantiste. Mokhtar Fall animera la zone médiane avec Bejaoui, Jebali et Bouhajeb.

Formation probable :

Aymen Jaballah-Maâroufi-Chebli-Ben Othmen-Touati-Fall-Bejaoui-Muanda- Jebali-Bouhajeb-Amuto.