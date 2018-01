Tunisie: La course vers une réactivité communicante

Sur le plan politique

D'abord, sur le plan politique, où l'activisme improductif de la ruée vers l'or des municipales, ne risque pas de générer des dividendes consistants aptes à calmer la quête de pouvoir d'achat additionnel dont rêvent toutes les catégories de citoyens qui, bien au contraire, risquent, au lendemain du 6 mai, de devoir contribuer par de nouveaux impôts locaux, à l'essor de la cité, dont ils auront donc désormais la pleine charge. Celle que leur octroie la valeureuse «démocratie de proximité».

Ce, au terme d'une imprévisible bataille électorale sans merci, dont les citoyens sont, à ce jour, irrémédiablement exclus, puisque non concernés. Car l'enjeu qui sera finalement réservé aux collectivités locales, régionales et de district est encore dans la pénombre des coulisses parlementaires.

Sur le plan financier

La situation sur le plan financier n'est guère plus limpide, où de nouveaux calculs de fond en comble attendent les pouvoirs publics suite aux promesses faites à l'Union européenne, dans la perspective d'un nouveau sauvetage du statut du pays, hors des listes sombres des lointains paradis fiscaux où l'on nous a confinés.

Les violences des manifestations de mécontentement à l'égard du renchérissement de la vie, polluées à l'extrême par les casseurs nocturnes et les incendies des postes et voitures de police étant oubliées, même s'il faudra bien en réparer les dégâts, passons aux allègements de taxes et impôts que permettra de dégager la surtaxation des exportations réclamée par l'Europe.

Et, là aussi, il serait utile de voir mettre en œuvre une prompte réactivité communicante.

Dans les sphères économiques

Ce qui adviendra dans les milieux économiques et de l'entreprise reste mystérieux. Puisque l'Utica parle, désormais, à haute voix et va jusqu'à promettre de l'avenir aux investissements. Ce qui exige d'autres interventions sur le budget, les taxes et les droits, suite aux entrevues aux plus hauts niveaux accordées au nouveau chef du patronat.

Pendant ce temps, les jeunes désœuvrés, dont les compétences diplômées, attendent depuis sept ans leur retraite anticipée, après avoir tant rêvé, aspiré, espéré... mais les fonds manquent et les attentes sont légion. Pourtant, le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Au four et au moulin, il force la machine, oxygène les poumons, dope les entreprenants. Il vient de rendre hommage au groupe Leoni qui ouvre une autre usine employant 1.200 personnes dans le site Tunisie.

Et puis, la connexion Europe promet la vigilance qu'elle exige désormais, après la fausse alerte de la liste bloquée. Wake up

Tunisia, yes we can ! A condition que ça bouge, que ça réagisse, que ça communique.