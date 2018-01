Tunisie: Les « Sang et Or » en voulaient plus !

EST : Ben Chérifia, Derbali, Chammam (Rabii 90+2'), Machani, Dhaouadi, Kom, Coulibaly, Chaâlali, Bguir (Ben Hatira 66'), Badri et Jouini (Mejri 81').

CAB : Thamri, Mejri, Ressaïssi, Saidani, Cissé, Jelassi (Amdouni 71'), Ouatara, Jendoubi (Habbassi 46'), Yeken, Ounalli et Belarbi (Dridi 84').

Les observateurs les plus avertis s'attendaient à ce que la confrontation qui a opposé hier l'EST au CAB sur la pelouse du stade de Radès soit très disputée.

D'un côté, la bande de Mondher Kebaïer était en quête d'une victoire pour faire oublier à ses supporters le petit point ramené la semaine dernière de Ben Guerdane. Les trois points étaient également nécessaires pour maintenir la distance par rapport au dauphin sfaxien. D'un autre côté, les Cabistes qui restent sur une défaite à domicile sont venus à Radès dans l'obligation de réagir.

Il fallait s'attendre donc à ce que les deux protagonistes optent pour l'offensive. Et ce sont les locaux qui annonçaient la couleur dès les premières minutes du jeu.

Cinq minutes à peine après le coup d'envoi de la rencontre, Haytem Jouini tombé dans la surface de réparation, après un contact avec le défenseur cabiste Seddik Mejri, obtient un penalty tiré par Bguir sur la barre transversale (5').

Du côté des visiteurs, il a fallu attendre la 25' du jeu pour voir leur première occasion digne de ce nom, quand Dhaouadi effaça un but tout fait en déviant de la tête en corner la balle de Zied Ounalli.

Dix minutes plus tard, le pressing mené par les « Sang et Or » et leur domination des débats ont fini par apporter leurs fruits quand, sur un centrage millimétré de Chaâlali, Jouini n'avait qu'à terminer le travail en logeant la balle dans les filets d'un Khémais Thamri, impuissant (35').

A la fin de la période initiale, Belarbi rata l'opportunité d'égaliser, lorsque son tir s'écrasa sur le poteau gauche de Ben Chérifia (45'+1).

Ils ont fait preuve de réalisme...

A la mi-temps, le technicien cabiste se presse de remplacer, au poste par poste, l'attaquant Jendoubi par Habbassi. Un changement qui s'est avéré efficace, mais seulement sur une seule et unique action. En effet, Habbassi a créé le danger une seule fois quand son tir puissant et cadré est dévié en corner par Ben Chérifia (57').

Quelques minutes plus tard, les « Sang et Or », dont la priorité était de conserver leur ascendant en protégeant leur arrière-garde, montaient à l'attaque quand l'occasion se présentait. Badri était même à deux doigts de doubler la mise. Sur un centrage de Jouini, Badri a repris la balle de la tête, mais elle fut déviée en corner par le portier cabiste, Thamri, qui lui ferma l'angle de tir (73').

A la 75', l'arbitre du match a dû interrompre le jeu pendant six minutes à cause de l'étendue du gaz lacrymogène. Pauvre football !

Le jeu a repris à la 81' et les huit minutes du temps additionnel accordées par l'arbitre du match ne changèrent pas la donne.

Plus déterminée que jamais et surtout réaliste à souhait, la formation « sang et or » a fini par l'emporter face à une équipe cabiste à court d'arguments offensifs. Ni Belarbi, ni Ounalli, ni encore Habbassi n'ont réussi à trouver la faille, piétinant dans les trente derniers mètres.