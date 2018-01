Tunisie: Pouvaient mieux faire !

ESS : Krir, Brigui, Abderrazak, Konaté, Jemal, Methnani, Lahmar, B.Belgacem (Sfaxi 69'), Bangoura (Msakni62'), Chermiti (Ouji 77'), Maraii

USMO : Bdiri, Hicheri, Sdiri, Timoumi, Sabbahi, Hadda, Messâadi (B.Hassine 71'), Mosrati (Hassen Sdiri 85'), Kabo, Sagesse, Essifi (Annan 56'). Avertissements ESS : Msakni, USMO : B.Hassine

Après une dizaine de minutes de tâtonnement, Etoilés et Usémistes sont rentrés dans le vif du sujet, notamment les coéquipiers de B.Belgacem qui ont montré beaucoup de détermination pour poursuivre leur série positive en essayant de varier le jeu afin de surprendre leur adversaire du jour. En effet, à la 13', un coup franc de Hamza Lahmar est passé légèrement à côté du montant droit. La riposte des visiteurs n'a pas tardé, puisque cinq minutes après, la reprise de volet de Sdiri a été stoppée difficilement par Krir. La domination des Etoilés était stérile, puisqu'à la 23', Maraii a joué en déviation et a servi Bangoura totalement démarqué sur la droite, mais ce dernier a raté l'aubaine en voyant son tir passer à côté.

L'occasion la plus franche a été l'œuvre de l'attaquant égyptien, à la 28', quand il a hérité d'une passe lumineuse en profondeur de la part de l'excellent Methnani, mais une parade d'un Bdiri au sang froid remarquable a empêché Maraii d'ouvrir le score pour ses coéquipiers.

Dès lors, les Usémistes ont opté pour une défense avancée en ligne pour juguler les velléités offensives des étoilés, la raison pour laquelle le jeu s'est plutôt concentré au milieu du terrain. Il a fallu attendre la 46' pour assister à un tir puissant de Hamza Lahmar stoppé difficilement par un Bdiri égal à lui-même. Une minute après, c'est au tour de Maraii de voir son tir à ras de terre passer légèrement à côté du montant droit suite justement à un « caviar » de B.Belgacem.

Précipitation et ratages

La seconde période n'a pas dérogé à la première en matière de manque de réussite et de déchets techniques surtout de la part des protégés de Madhoui qui n'ont pas trouvé les solutions idoines face au bon positionnement des Monastiriens sur le terrain et leur tendance à rétrécir les espaces devant les joueurs de la ligne médiane et d'attaque des locaux. Ces derniers n'ont pu à juste titre se créer que deux occasions de but : la première à la 59' quand B.Belgacem a lancé Bangoura dans le dos de la défense avancée des « Bleus » qui s'est retrouvé face-à-face Bdiri, mais son tir enveloppé de l'intérieur du pied est passé légèrement à côté du montant gauche. La seconde opportunité digne d'importance a eu lieu à la 75' quand Maraii s'est infiltré sur le couloir gauche et a offert une passe millimétrée à Sfaxi dont le tir a été dévié in extremis par Hichri à quelques centimètres de la cage de Bdiri.

Au final et au terme d'un match intense mais sans réussite de part et d'autre surtout du côté étoilé, les deux formations se sont contentées d'un résultat de parité bénéfique pour des usémistes cherchant à gommer la lourde défaite essuyée face au CA ; mais qui a freiné l'élan des coéquipiers de Methnani qui cherchaient à remonter la pente au classement.