Tunisie: 1er symposium international sur la paix

Des artistes arabes de divers horizons y sont attendus dont les actrices égyptiennes Rania Farid Chawki et Hala Sedki, le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak, le rappeur Balti et la Troupe de recherche musicale.

Cet événement verra la participation de délégations du Yémen, de l'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Palestine, d'Algérie et du Soudan, outre la Tunisie. Il offre l'occasion aux jeunes du monde arabe de se rencontrer et de réaffirmer leur attachement à la paix et leur rejet de la violence et du terrorisme.

