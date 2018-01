Tunisie: La continuité est de mise

Dahnous plutôt que Layouni?

Kaderi joue encore avec les idées du jeu basées sur les joueurs titularisés au cours des dernières rencontres. Le défenseur Haytem Layouni a fait sa première apparition cette saison face à l'ESM pour suppléer l'absence de Dahnous sanctionné. Il a présenté un rendement respectable en défense et en attaque. Cet après-midi face au CSS, le coach aghlabide sera dans l'embarras du choix pour titulariser l'un des deux. Laâouichi a retrouvé ses sensations physiques et ses qualités au poste de milieu décalé à droite qui sert Munduga et Sassi. Pour l'entrejeu, les Laâmari, Sylla et Traoré sont en harmonie depuis des journées. Ils seront encore une fois titularisés pour garder la stabilité au milieu. Nous sommes donc devant un onze qui va être normalement le même que celui qui a confronté le SG et l'ESM. L'apparition des Salhi, Bouguerra et Frioui dépendra de la tournure de la rencontre et des choix du staff technique.

Formation probable

Kalaï, Bouchniba, Dahnous, Abbès, Bacha, Sylla, Laâmari, Traoré, Laâouichi, Sassi, Munduga.