Tunisie: Un baptême aux relents nostalgiques

Dans le projet de Nabil Kouki, point de chambardement ou de révolution de palais.

L'ambition de l'enfant de Béja, qui a succédé en début de semaine à un autre Béjaois pur jus, Mohamed Kouki, consiste tout simplement à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, tout en évitant les erreurs qu'a pu commettre l'ancien technicien de l'ES Métlaoui.

La tâche ne sera pourtant guère de tout repos avec un effectif qui souffre de quelques déséquilibres. Notamment au poste de gardien de but où Kaïs Amdouni reste le titulaire incontestable et pratiquement sans rival alors qu'il n'a jamis donné des gages de solidité, du moins dans la première moitié de la saison qu'il avait terminée sur le banc des remplaçants. Il a été vite relevé par Nadim Ben Thabet, lui non plus guère convaincant, ce qui a amené les responsables à le céder au mercato d'hiver.

Amdouni, l'ex-keeper de l'OB, saura-t-il relever le défi d'ici la fin de la saison et installer la confiance à un poste névralgique après avoir raté sa sortie de dimanche dernier à Sfax ?

En tout cas, le nouvel entraîneur des gardiens, Walid Ben Hassine, qui a succédé à Khaled Khalfi, aura beaucoup de pain sur la planche.

Un milieu remanié

Pour son baptême du feu, Kouki sera privé de deux solutions au milieu : la nouvelle recrue Khemaies Maâouani et Jean-Daniel Badi manqueront à l'appel pour troisième avertissement. Tout comme l'attaquant Eric Kumé. Youssef Trabelsi et Youssef Jelassi composeraient le tandem de pivots à la place de celui aligné dimanche dernier Maâouani-Badi. Il récupère en contrepartie le défenseur central Bassem Boulaâbi, le demi Aymen Kethiri et l'attaquant de couloir Slim Jedaied. Dans les bois, il pourrait surprendre tout son monde en alignant pour la première fois Mohamed Aziz Sellami à la place de Kaïs Amdouni. La formule à trois attaquants de Mohamed Kouki (Bessan, Jedaied et Hosni ou Fouzai) pourrait être abandonnée en faveur d'un milieu offensif supplémentaire qui assisterait Elyès Jelassi dans la construction des attaques. Vainqueurs du CA à l'aller, à Radès même (2-1), les Rouge et Vert espèrent confirmer cet exploit et offrir à leur nouveau timonier un joli cadeau de bienvenue.

Formation probable : Amdouni (ou Sellami) - Ben Ali, Belakremi, Boulaâbi, Khemiri- Youssef Jelassi, Trabelsi, Fouzai, Elyès Jelassi- Jedaïed, Bessan.