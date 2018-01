Tunisie: Brahim Chenihi rejoint Al Fatah

Pour n'importe quelle entreprise économique, la rentabilité et la qualité sont les deux piliers… Plus »

Le défenseur central, Saddam Ben Aziza, a déclaré que, contrairement à l'information qui a circulé en début de semaine, il n'a pas signé en faveur de l'Etoile Sportive du Sahel : «Je n'ai rien signé. J'ai été contacté par la direction de l'ESS et il y a eu un accord mais il n'y a pas eu de signature. Je suis sous contrat avec l'ASG jusqu'au 30 juin. Je suis toujours à la disposition de la Zliza. Je respecte mon club, sa direction et mes coéquipiers».

Le milieu de terrain de la sélection tunisienne aurait pu finir les six prochains mois en Arabie Saoudite. Le club d'Al Nasr a en effet proposé au club de Bab Souika un million de dollars, assorti d'une prorité de transfert définitif en été. L'EST aurait décliné la proposition, quoique...

Grâce à un but de Zied Berrima (31e minute), l'équipe cadets de l'Espérance Sportive de Tunis a battu l'Académie Aspire (1-0) et s'est qualifiée en demi-finale du tournoi Alkass International Cup qui se poursuit à Qatar.

