Cote d'Ivoire: Musique - Ka Cora partage l'ombre de sa mère

Pour affiner son art, la jeune fille prend des cours pour apprendre à jouer d'un instrument, le piano. Pour ce faire, elle s'inscrit à l'Institut national de formation artistique et culturelle (INAFAC). Elle se tourne également vers le "Djongo club" de son oncle Bill Aka Kora pour mieux affiner la justesse de sa voix et maitriser son souffle.

Ka Cora, la nièce du très célèbre Bill Aka Kora est née dans la musique. Comme elle le précise, chez les Kassena, la fibre se transmet en héritage. Et la musique, elle la tient de sa mère. « Anou Wooro » (L'ombre de ma mère en langue Kassena), est donc un hommage à celle qui lui a donné la vie et qui lui a transmis la musique.

