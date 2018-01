Cote d'Ivoire: RDR - Mamadou Sanogo sonne la mobilisation des militants à Touba

Mamadou Sanogo, vice-président chargé du Bafing par ailleurs, chargé des questions électorales au Rdr, chef de délégation, dans la perspectives des élections à venir, a instruit les responsables locaux du Rdr, à procéder dans les plus brefs délais au remplacement des membres des commissions électorales, partis de la région du Bafing. Aussi, a-t-il invité les militants à se faire établir des cartes nationales d'identité. Et d'enjoindre les cadres du parti à faire en sorte que tous les nouveaux majeurs, soient bientôt inscrits sur la liste électorale. Car à l'entendre, « la révision électorale est déterminant » pour le maintient du Rdr comme première force politique de Côte-d'Ivoire.

Bamba Mamadou, porte-parole de la délégation, délivrant le message officiel de la direction du parti en vue de convaincre les militants du Rdr à maintenir vivace en eux la flamme militante, a rappelé les importants investissements socio-économiques en termes de réalisations d'infrastructures sanitaires, éducatives, de communication et les nombreux succès diplomatiques remportés par la Côte-d'Ivoire en sept années seulement de gestion du pouvoir d'Etat par le Rdr. Tous ces acquis, a-t-il insisté, visent « le bien-être des populations et la réduction du coût de la vie ». Avant d'affirmer : « Oublions les erreurs du parti, gardons confiance au Président Alassane Ouattara ».

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.