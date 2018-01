Cote d'Ivoire: Le FMI encourage la poursuite des réformes

Toutefois, le fonds tempère ces projections en relevant que les risques qui pèsent sur la croissance de l'économie ivoirienne sont « équilibrés » et tiennent essentiellement au rythme des réformes, aux fluctuations des prix à l'exportation et à d'éventuelles tensions socioéconomiques internes.

Pour l'institution de Bretton Woods, cette situation (taux de pauvreté élevé) est imputable au « déclin de la productivité du fait du rattrapage après-conflit et à la répartition inégale des fruits de la croissance ». En effet, pour les projections, cette institution soutient que la croissance du Produit intérieur brut (Pib) à prix constants de la Côte d'Ivoire, devrait enregistrer un léger recul à 6,9% en 2020, malgré la vigueur des entrées d'IDE et des investissements publics. Tandis que l'inflation devrait légèrement remonter d'environ 1,2% actuellement à 1,6%.

Selon le Fonds monétaire international (Fmi),le taux de pauvreté enregistré en Côte d'Ivoire reste encore élevé (évalué à environ 46 % en 2015). « D'où l'importance de poursuivre les réformes structurelles, d'améliorer le climat des affaires, de mieux cibler les investissements publics et d'augmenter les dépenses favorables aux pauvres » conseille l'institution. Cette intervention fait suite aux conclusions de l'évaluation effectuée par les services du FMI à l'issue des deuxièmes revues des accords conclus au titre de la Fec et du Medc avec la Côte d'Ivoire, effectuées en octobre 2017.

