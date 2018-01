Afrique de l'Ouest: 60 refugiés ivoiriens de retour du Ghana et du Togo

La nouvelle semaine qui commence ne sera pas des plus agréables pour les Togolais et pour le régime de… Plus »

Pour ce qui est du secondaire, vous nous envoyez les dossiers et nous les transmettons au ministère », leur a-t-elle expliqué. En tout état de cause, chaque dossier est traité en fonction de sa spécificité, a rassuré la coordinatrice adjointe du Saara.

Au nom des 60 personnes rentrées volontairement, il a exprimé sa gratitude au gouvernement et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugiés (Unhcr) pour leur assistance. En effet, les 60 personnes bénéficieront de la part de l'Unhcr d'un appui de 150 000 FCFA pour les adultes et 75.000 FCFA pour les enfants.

Cependant, il faut dire que l'exil est difficile. On n'est mieux que chez soi. Après le décès de ma femme, j'ai décidé de rentrer avec les enfants. Je l'ai fait volontairement, personne ne m'y a obligé », a témoigné M. Thomas Gbairi.

S'ils avaient les visages tirés à cause de la fatigue (le voyage s'étant effectué en car), tous étaient soulagés de retrouver leur pays. « Je suis pasteur, j'avais donc fondé une église. Mais je me débrouillais également au port de Lomé pour assurer la scolarité des enfants.

Ils ont foulé hier le sol de la mère patrie. Ce, après près de 7 ans d'exil. Ces refugiés au nombre de 60 dont 27 venant du Togo et 33 du Ghana, ont été accueillis dans les locaux du Service d'aide et d'assistance aux refugiés et apatrides (Saara).

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.