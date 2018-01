Afrique: CHAN 2018 - Sebastien Migné, « le Congo, c'est une aventure humaine »

Même si je n'aime pas mettre en avant un joueur plutôt qu'un autre... . Incontestablement les prestations de nos 2 jeunes Kibamba et Mboungou interpellent le sélectionneur que je suis. La qualité de leurs prestations associée à leurs attitudes démontrent qu'ils peuvent être de sérieux prétendants à l'équipe nationale à l'avenir. Ils doivent maintenant répéter ce type de prestations lors de match décisif et puis par la suite au niveau au-dessus en professionnel ou chez les A... .. Il y a encore un pallier à franchir mais s'ils ne se perdent pas ils semblent être sur le bon chemin. Si leur chemin pouvait passer par un CHAN abouti avec une médaille en récompense, ce serait parfait.

Jusqu'à présent, notre assise défensive. Mais toute l'équipe doit être concernée par cet aspect du jeu, même nos attaquants. Le rôle de Barel Mouko (gardien) est dans ce registre prépondérant. Son retour plutôt commenté au départ prend tout son sens aujourd'hui. On peut voir combien il est précieux et un formidable relais pour le staff.

D'abord par l'histoire commune et humaine expliquée dans les questions précédentes. Des liens forts et indélébiles ont été créés... . Maintenant, ça ne suffit pas... Il y a énormément de travail derrière notre réussite. Si par certains côtés, la culture de l'urgence est bien présente en Afrique, nous avons quand même essayé de préparer au mieux cette compétition en multipliant les matchs amicaux depuis des mois. Depuis notre qualification contre le vainqueur sortant, la RD Congo, nous nous disions secrètement qu'en bossant bien nous aurions notre mot à dire dans une poule certes compliquée mais assez homogène.

Certainement imprégné du travail réalisé auprès de Claude Le Roy durant 9 ans, j'ai compris à ses côtés que nous entraîneurs expatriés nous avons un devoir de transmission. Nous sommes des « passeurs »et il me paraît naturel que mon adjoint local soit mis à l'honneur et puisse à son tour mettre en application les orientations de travail prédéfinies en amont, ce avec sa propre sensibilité.

J'ai un rôle de conseiller auprès de l'équipe et du staff, ce dernier étant quasi identique à celui de l'équipe nationale A. Dès mon arrivée, les divers objectifs étaient de régénérer notre équipe A' en remodelant notre effectif et en le rajeunissant quelque peu mais aussi de restimuler notre football local tant il se trouvait en difficulté... . Que ce soit en terme de résultats de nos clubs sur l'échelle continentale mais également par la mise en sommeil du centre technique national depuis 2 saisons.

On vous sent très présent autour de cette équipe du Congo version CHAN. Pouvez-vous nous préciser votre rôle ?

