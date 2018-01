Sénégal: Le Grand-Duché de Luxembourg renforce sa contribution au programme d'alimentation scolaire

De même, dans le contexte de la revue stratégique faim zéro, réalisée par le gouvernement en 2017 avec l'appui du PAM, où l'alimentation scolaire a été identifié comme un programme phare pour l'atteinte des objectifs d'éducation et conformément à son engagement pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable-ODD, notamment l'ODD2 qui consiste à éliminer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030, le PAM œuvre pour un monde où chaque homme, femme et enfant a accès en permanence à suffisamment de nourriture pour mener une vie saine et active.

En collaboration avec le PAM, nous appuyons le Gouvernement du Sénégal dans ces efforts à assurer à chaque homme, chaque femme et chaque enfant le droit à une alimentation adéquate. Cela exige non seulement que des aliments soient disponibles mais aussi qu'ils soient accessibles, autrement dit que chaque ménage ait les moyens soit de produire, soit d'acheter sa nourriture ».

En effet, les départements de la région de Matam sont identifiés parmi les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire du fait des effets des changements climatiques qui continuent d'affecter cette zone Sahélienne du Sénégal. Par ailleurs parmi les obstacles à la scolarisation des enfants, notamment ceux issus du monde rural, figurent en bonne place la pauvreté et l'éloignement de l'école de leur domicile.

Grâce à cette générosité du Gouvernement luxembourgeois, environ 46 700 élèves (dont plus de 27500 filles) inscrits dans 229 établissements élémentaires des départements de Matam, Ranérou et Kanel, bénéficieront de repas chauds durant l'année scolaire 2017-2018.

