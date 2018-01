Libye: CHAN 2018 - El Maryami « Nous n'avons plus droit à l'erreur »

Parvenu en quarts de finale du CHAN 2018 grâce à un but miraculeux marqué dans les dernières minutes contre le Rwanda, la Libye se mesure au Congo ce samedi. Et pour le coach des Chevaliers de la Méditerranée, plus question de répéter les erreurs du premier tour.

« Le match face au Congo est capital pour nous. A ce stade de la compétition, nous n'avons plus droit à l'erreur », a lâché Omar El Maryami.

L'entraîneur libyen compte sur les failles de l'équipe adverse pour l'emporter. « Nous avons supervisé cette équipe congolaise et on a détecté quelques failles. Nous allons prendre cela en considération lors du match. J'ai demandé aux joueurs de jouer sans pression, de pratiquer notre jeu et surtout éviter la précipitation. Il faut aussi éviter d'encaisser. On va essayer d'être méfiant car notre adversaire prône les contre-attaques ».