Congo-Brazzaville/Zambie: CHAN 2018 - Ngatsono « On va se donner à fond »

Alors que son équipe affronte la Zambie ce soir dans le dernier quart de finale du CHAN 2018, l'objectif de Barthélémy Ngatsono est assez clair : se qualifier pour les demi-finales. Et l'entraîneur des Diables rouges ne le cache pas.

« La Libye est une très bonne équipe. D'ailleurs, je considère que c'est un des favoris pour le sacre final. Nous n'avons rien à perdre. On veut se qualifier en demi-finale et on va se donner à fond », a-t-il dit en conférence de presse d'avant-match au micro de Caf Online.

Tout en revenant sur les points forts de son équipe, Barthélémy Ngatsono promet au public congolais un match correct ce soir.

« Notre point fort, c'est le secteur défensif. Comme vous le savez tous, nous n'avons pas encore encaissé de buts et c'est grâce à l'état d'esprit des joueurs et à la stratégie qu'on prône. On joue en bloc et les joueurs se sont bien adaptés à cette stratégie. On promet de faire un bon match, d'honorer notre pays et essayer d'aller chercher une qualification dans le carré d'as, ce qui constituera une qualification historique pour nous ».

Capitaine des Diables rouges, Barel Mouko reconnaît que la tâche ne sera pas facile contre la Libye. Mais de son côté également, l'optimisme est de mise.

« Ce ne sera guère facile pour nous. La Libye possède un très bon gardien de but à savoir Mohamed Nashnush, qui est aussi le capitaine. Durant ce tournoi, il y'a beaucoup de bons gardiens et qui sont capitaines en même temps. On se sent bien et on est bien préparé pour aborder ce quart de finale. Nous n'avons qu'un seul objectif, la qualification ».