Cote d'Ivoire: Ebony 2017 - Les lauréats reçoivent leurs prix

Après l'effort, la récompense. Quatre semaines après la 19ème soirée des Ebony, tenue le vendredi 29 décembre dernier, et qui récompense les meilleurs journalistes de l'année, les lauréats retrouvent de nouveau le sourire. Hier après-midi, à la Maison de la presse au Plateau, ils ont reçu, au cours d'une sympathique cérémonie, leurs lots.

Ainsi, Koné Pargasoro, journaliste à RTI 2 et super Ebony 2017, s'est revu remettre officiellement les clefs d'un véhicule neuf, ainsi que deux cartons symboliques attestant de la remise, pour l'un, d'un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de FCFA offert par Watas Holding, et de l'autre, d'un terrain de 3000m2 à Tafiré, un don du maire de cette commune, Charles Sanga.

Pour avoir aussi remporté l'Ebony télé et le prix du meilleur reportage, Koné Pargarsoro a aussi empoché un chèque de 1 million de FCFA et une enveloppe de 200 000 FCFA.

Comme lui, Elysée Yao (Soir Info, Ebony presse écrite et prix de la meilleure interview), et Carlos Kouandé (Radio Côte d'Ivoire, Ebony radio et prix de la meilleure enquête) ont également perçu la même somme pour ces deux distinctions.

A cela s'ajoute, un ordinateur portable, un dictaphone et un appareil photo numérique, pour chaque prix glané. A côté de ce trio gagnant, les lauréats des prix sectoriels ont aussi été récompensés. Ils ont reçu chacun, la somme de 200 000 FCFA, avec en plus, pour la plupart d'entre eux, un ordinateur portable, un dictaphone et un appareil photo numérique.

Au nombre de ceux-ci, figure Yacouba Sangaré, rédacteur en chef adjoint du Patriote, qui a emporté le Prix Ebony du meilleur journaliste de la lutte contre l'immigration irrégulière. Président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, structure initiatrice des Ebony, Traoré Moussa a félicité « les lauréats qui ne sont pas là par hasard ».

Poursuivant, il a ajouté que les prix sectoriels ne sont pas des lots de consolation, mais plutôt des prix d'encouragement.

Réagissant à la polémique sur les réseaux sociaux selon laquelle des journalistes ont été primés alors qu'ils ne figuraient pas parmi les nominés, Traoré Moussa a expliqué que certaines catégories, compte tenu de leur spécificité, ne nécessitent pas de nominations avant la proclamation des résultats.

C'est le cas pour le meilleur ou la meilleure présentatrice du journal télévisé de RTI 1 ; le meilleur journaliste d'agence de presse ; le meilleur journaliste sportif. « Si vous voulez être primés aux Ebony, mettez-vous au travail dès maintenant », a lancé Traoré Moussa, à l'endroit des journalistes.