Sénégal: Le marathon international du Sénégal, "un grand apport" pour le tourisme

Pour l'adjoint au préfet du département de Mbour, Alseyni Bangoura, ce marathon "a permis de mettre la lumière sur les grands projets hôteliers et touristiques" qui, selon lui, sont en train d'être mis en œuvre à Pointe-Sarène, Mbodiène et Joal-Finio.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de remise de primes, parmi lesquelles l'adjoint au préfet de Mbour, Alseyni Bangoura, le maire de Malicounda, Maguette Sène, ainsi que le directeur de la gestion des stations touristiques de la Société d'aménagement et de promotion des zones et côte touristiques du Sénégal (SAPCO), Babacar Mbengue, entre autres.

"Nous avons allier sport, culture et tourisme et il n'y a qu'au Sénégal qu'on peut trouver cela", a estimé Robert Ndiaye qui vise, pour la quatrième édition, cinq mille participants.

