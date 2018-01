Cote d'Ivoire: Les dozo, ces hommes aux "multiples solutions"

Et à N. S de renchérir : « Ma camarade avait des génies. A cause d'eux, elle ne pouvait avoir de mari. Ce sont les dozo qui l'ont délivrée. Aujourd'hui, elle est mariée».

On a la solution à tout », tente de convaincre le griot, très prolixe. poursuivant, il soutient que la plupart de leurs clients sont les jeunes filles qui veulent avoir un foyer, les commerçants et les candidats aux examens.

Koné Losseny, après un sourire et un clin d'œil à quelques uns de ses collaborateurs, nous explique la " solution " qu'un visiteur peut obtenir à cet endroit. A l'en croire, les chasseurs traditionnels traitent les cas de désenvoutement, gué- rissent les maladies dites incurables et résolvent les problèmes de foyer.

Après avoir fait l'historique de la confrérie des dozo, notre interlocuteur nous présente plusieurs produits aux multiples couleurs. Visiblement, ces produits sont composés de poudres noirâtres, jaunâtres et blanchâtres ; d'amulettes, de morceaux de miroir, de peaux d'animaux, de feuilles, de racines et de liquides.

De huit heures à minuit, cette place publique a accueilli de nombreuses populations. personne n'est passé près de cet espace sans être attiré par l'attroupement de ces chasseurs traditionnels. "On a la solution à tout... " Ces hommes aux pouvoirs " magiques " et " mystérieux " vendent des produits thérapeutiques sous les nombreuses tentes dressées sur ces lieux.

