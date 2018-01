Sénégal: Une campagne "Touche pas à mon corps" lancée à partir de ce lundi

Ils ajoutent que ces pratiques "violent également les droits à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, le droit d'être à l'abri de la torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le droit à la vie lorsqu'elles ont des conséquences mortelles".

"Les mutilations génitales féminines sont considérées comme une violation des droits des filles et des femmes. Elles reflètent une profonde inégalité entre les sexes et constituent une forme extrême de discrimination à l'égard des femmes.

Selon le texte, l'objectif de cette campagne de sensibilisation est de "faire passer un message de soutien universel aux filles et femmes victimes de ces pratiques, mieux informer la population sur les conséquences de la pratique de l'excision et, sur le long terme, éliminer la pratique de l'excision".

